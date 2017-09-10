عارضة أزياء ترتدي فستاناً من الدولارات

قامت عارضة أزياء أرجنتينية، بالتجول في شوارع نيويورك وهي ترتدي فستان من الدولارات.

ونشرت صحيفة (دايلي ميل) البريطانية، صورا للعارضة الأرجنتينية فيكتوريا زيبوليتاكيس وهي ترتدي ثوب مغطى بالأموال خلال تجولها في شوارع نيويورك، بغية مساعدة الفقراء.

وقررت الشابة البالغة 31 عاماً، ارتداء الثوب المليء بالأموال، مبينة أنها فعلت هذا ليتمكن الغرباء والفقراء من التقاط المال في محاولة لمساعدة الآخرين.

وأشارت العارضة إلى أن الحياة اعطتها الكثير والآن حان الوقت لكي تقوم بشئ ، فالمال للجميع الذين هم بلا مأوى، والناس في مترو الأنفاق.

شام تايمز

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