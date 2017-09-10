محاكمة لاجئ سوري بألمانيا أشعل حريقين وعرقل رجال الاطفاء بإخمادهما

بدأت محكمة لودفيغسهافن الألمانية بمحاكمة لاجئ سوري غيابياَ متهم باشعال النيران مرتين في سكن للاجئين في منطقة أوغرسهايم وعرقلة رجال الاطفاء باخمادهما.

وذكرت وسائل اعلام المانية ان “محكمة لودفيغسهافن قضت غيابيا على لاجئ سوري بغرامة مالية وحرمانه من مخصصاته الحكومية, بعدما قام بإشعال النار مرتين في سكن للاجئين في منطقة أوغرسهايم القريبة من مدينة لودفيغسهافن على نهر الراين بوسط غربي ألمانيا”.

وقرر القاضي معاقبة اللاجئ ليس فقط من أجل إشعال النار والتسبب بأضرار بل أيضا لأن اللاجئ المتهم لم يأت للمحكمة، كما تبين أن اللاجئ بدلا من المساعدة في إطفاء الحريق قام بعرقلة رجال الإطفاء وذلك عن طريق مد ساقه بين أرجلهم ما أدى إلى سقوط أحدهم والتسبب بأضرار له, بحسب المصادر.

ولم يتم نشر مزيد من تفاصيل الحادث ولا الأسباب التي أدت بهذا اللاجئ إلى هذه التصرفات بحسب ما نشرت صحيفة “لامبيرت هايمر” التي نشرت الواقعة، وذلك بسبب غياب اللاجئ عن جلسة المحكمة.

ووفقا للتفاصيل التي أدلى بها شهود عيان ومنهم زميل في السكن إيراني الجنسية , فإن اللاجئ السوري البالغ من العمر 24 سنة أشعل النار في قطع ملابس تعود للاجئين في السكن الخاص باستقبال اللاجئين بتاريخ 24 كانون أول 2016، وكرر ذلك مرة أخرى في العاشر من كانون ثاني 2017. وتسبب الحريق بأضرار في السكن بقيمة 20 ألف يورو.

وشهدت عدة مناطق في المانيا , في الفترة الاخيرة, سلسلة حوادث حرائق طالت نزل للاجئين من بينهم سوريين, اسفرت عن ضحايا.

شام تايمز

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