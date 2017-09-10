برشلونة يمطر شباك إسبانيول وينفرد بصدارة الليجا

تلاعب برشلونة بضيفه إسبانيول، في ديربي كتالونيا، ودك شباكه بخمسة أهداف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت بملعب كامب نو في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

سجل ليونيل ميسي ثلاثية في الدقائق 26 و35 و67، وأضاف جيرار بيكيه الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 87 و90 ليحقق الفريق الكتالوني انتصاره الثالث على التوالي، ويتربع على الصدارة، بينما تجمد رصيد إسبانيول عند نقطة يتيمة في المركز 15.

سيطر برشلونة على الشوط الأول بشكل تام، بفضل استحواذه على الكرة، ولكن دون فاعلية أو فرص حقيقية على المرمى، باستثناء تسديدة طائشة لميسي، وأخرى من ركلة حرة لعبها لويس سواريز وأنقذها باو جوميز حارس إسبانيول بثبات.

ولم يصمد دفاع إسبانيول أمام البارسا سوى 26 دقيقة فقط، عندما تلقى ميسي كرة بينية من راكيتيش، ليراوغ الجفاع ويسدد بقوة في المقص الأيمن، ليسجل الهدف الأول، بعدها توغل راكيتيش وسدد كرة أبعدها حارس إسبانيول بصعوبة بالغة.

حاول الضيوف التخلي عن الحذر الدفاعي سعيًا لإدراك التعادل، إلا أن الفريق الكتالوني أخمد ثورته مبكرًا بهدف من هجمة مرتدة وصلت إلى جوردي ألبا، ليمرر كرة أرضية، خطفها ميسي بقدمه في الشباك، رافعًا رصيده إلى 4 أهداف في الليجا.

نشطت الجهة اليمنى لإسبانيول التي تتكون من الثنائي فيكتور ماتا وبابي ديوب، وضغط الضيوف بكل قوة لتضييق الفارق، إلا أن القائم الأيسر لمارك أندريه تير شتيجن تصدى لتسديدة بابلو بياتي.

كانت أول ربع ساعة من الشوط الثاني عامرة بالفرص الضائعة، حيث فرط لويس سواريز في فرصتين ثمينتين، وأخرى لميسي، ورابعة لإنييستا كان باو لوبيز حارس إسبانيول يقظًا في التصدي لها.

كذلك فإن بابلو بياتي لم يستغل خطأ فادح مشترك بين جوردي ألبا وتيرشتيجن، وسدد الكرة خارج المرمى الخالي، كما هدد ليو باتيستاو مرمى برشلونة بتسديدة أنقذها صامويل أومتيتي ببراعة.

وفي الدقيقة 67، أكمل ميسي هجمة بدأها بلمسة ساحرة من كعبه، لتصل الكرة إلى سواريز ومنه إلى ألبا الذي أعادها مجددًا إلى النجم الأرجنتيني ليسدد بسهولة في الشباك، بعدها نشط خط الوسط بإشراك باولينيو وأندري جوميز مكان بوسكيتس وإنييستا.

وكاد باولينيو أن يسجل هدفًا رابعًا إلا أن كرته مرت بجوار القائم الأيمن، ورد ديداك فيا بتسديدة قوية أنقذها تير شتيجن ببراعة، إلا أن لاعبي إسبانيول فقدوا أعصابهم، حيث أشهر الحكم جيل مانزانو البطاقة الصفراء لهم 4 مرات.

ووسط انهيار تام لإسبانيول، ارتقى بيكيه إلى كرة عرضية من ركلة ركنية، ليضعها برأسه في الشباك مسجلاً الهدف الرابع، بعدها انطلق ديمبلي بالكرة من الجهة اليمنى، ولعب كرة عرضية وضعها لويس سواريز مباشرة في الشباك، ليختتم الخماسية.

كووورة

شام تايمز

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