بيريز : برشلونة محظوظ لأني لم أكن رئيس ريـال مدريد بوقت ميسي

أقر رئيس نادي #ريال_مدريد ، فلورنتينو بيريز، بأنه كان سيسعى لضم نجم برشلونة، الأرجنتيني #ليونيل_ميسي ، لو كان موجوداً خلال فترة رئاسته الأولى للنادي “الملكي”.

وفي حوار حصري أجراه مع برنامج اللارجيرو الذي تذيعه محطة كادينا سير الإسبانية، قال فلورنتينو: “خلال فترة رئاستي الأولى للنادي، كنت سأحاول على الأرجح التعاقد مع ليو ميسي لو كان موجوداً، لكن بعد ذلك لا، لأنه مرتبط للغاية بناديه”.

وأضاف: “لو كنت قادراً، كنت سأسعى للتعاقد معه، لكن في فترتي الرئاسية الأولى لم يكن ميسي موجوداً، كان هناك فيغو وزيدان ورونالدو وأوين، كانوا هم الأفضل في ذلك التوقيت”.

كما تمنى فلورنتينو التوفيق لنظيره في برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، الذي يواجه مطالب بالاستقالة لسوء الإدارة، وقال: “بارتوميو رئيس جيد، ولكن الكل يعلم بأن عالم كرة القدم مليئ بالضغوطات، أتمنى له الأفضل وكذلك أتمنى أن تسير الأمور بشكل جيد في نادي برشلونة، رغم أنني أتمنى أن نكون بحال أفضل قليلاً منهم”.

وأشاد رئيس النادي الملكي بمدرب الفريق، الفرنسي زين الدين زيدان: “نحن سعداء للغاية بزيدان، إنه بركة حلت من السماء، وهو المدير الفني المناسب لريال مدريد”.

( EFE )

شام تايمز

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