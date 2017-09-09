كتاب تاريخ جديد يثير سخرية الطلاب في سوريا

تداول طلاب صف العاشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لكتاب التاريخ بنسخة جديدة تسلموها من المدارس الحكومية السورية، للعام الدراسي 2017 – 2018.

وأثارت صورة الغلاف، التي تعود إلى تمثال الملك “إيشوب إيلوم” في مملكة “ماري”، سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أنها تصلح كغلاف لفيلم رعب وليس لكتاب مدرسي.

ولم تصدر وزارة التربية بيانًا رسميًا بتغيير منهاج كتاب التاريخ، سوى الصور التي تداولها الطلاب حين تسلمهم الكتب، الخميس 7 أيلول.

وشملت التغييرات كلًا من كتاب التاريخ لصف العاشر الأدبي والعلمي، وكتاب اللغة العربية للثالث الثانوي العلمي والأدبي، وكتاب علم الأحياء للصف الثالث الثانوي العلمي، والتي طالت أغلفتها انتقادات عدة.

ونشر الطالب مجد الدين صورة ساخرة للكتاب عليها عبارة “لك يبعتلك قتلك قوم درسني”، وعلّق عبر صفحته في “فيس بوك”، “كتاب تاريخ ولا فيلم رعب”.

وعلّقت صفحة “الجامعات السورية” في “فيس بوك” على الغلاف ساخرة، “هذا وقد أبدى مخرج فيلم الرعب الشهير تشاكي إعجابه بمصمم الأغلفة السوري، ودعاه للتعاون معه في أفلام قادمة “.

وانتقد الطالب هاني العلي النسخة الجديدة معتبرًا أنها مستوحاة من لعبة “مريم” الشهيرة، وكتب على صفحته في “فيس بوك”، “شفتو غلاف كتاب التاريخ تبع صف العاشر العلمي، طيب بس كيف بدن يدرسو فيه، طيب الي صمم الغلاف شو بيتعاطى، أكيد عم يلعب لعبة مريم”.

شام تايمز

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