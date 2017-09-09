ديمبيلي .. يسعى إلى بداية رونالدو .. ويخشى تعثر زيدان

يلتقي برشلونة وإسبانيول في ديربي المدينة في ثالث جولات الدوري الإسباني لكرة القدم، وفيما يمتلك برشلونة ست نقاط، فإن إسبانيول لديه نقطة وحيدة، وقد تشهد المباراة أول مشاركة للفرنسي عثمان ديمبيلي في صفوف برشلونة بعد انتقاله إلى صفوفه مقابل 105 ملايين يورو ما يضعه في المركز الثاني كأغلى صفقة كروية بعد اعتبار أن انتقال كيليان مبيلي إلى سان جيرمان بالإعارة يجعل مبلغ انتقاله الذي يصل إلى 180 مليون يورو على حسابات الصيف المقبل في الصفقات في حال اتمامه.

صفقة ديمبيلي تثير الاهتمام إلى كيفية ظهور أغلى 14 لاعبا بقيمة انتقالهم في أول مباراة لهم مع أنديتهم الجديدة فالبرازيلي نيمار الذي دفع 222 مليون يورو قيمة شرطه الجزائي مع برشلونة انتظر بعض الوقت قبل أن يرتدي قميص سان جيرمان في الدوري الفرنسي بعد تأخر بطاقة الانتقال الدولية وفي أول مباراة له في الثالث عشر من الشهر الماضي ضد غانغان سجل هدفا وصنع آخر وفاز فريقه بثلاثة أهداف دون رد.

الفرنسي بول بوغبا بانتقاله إلى مانشستر يونايتد الصيف الماضي احتاج إلى مئة وخمسة ملايين يورو، حرم من اللعب في أول مباراة بالدوري الانكليزي بسبب تراكم انذارات نالها في آخر مباراة له مع يوفنتوس في كأس ايطاليا، شارك لأول مرة بقميص اليونايتد أمام ساوثامبتون وفاز فريقه بهدفين دون رد، وانتظر شهرا كاملا قبل أن يسجل أول أهدافه في مرمى حامل اللقب ليستر سيتي في سبتمبر الماضي.

في صيف 2013 كان الويلزي غاريث بيل يرفع قميص ريال مدريد قادما من توتنهام مقابل مئة مليون يورو ـ وسجل في مرمى فياريال بأول مباراة رسمية له مع الفريق الإسباني.

البرتغالي رونالدو كان صاحب أعلى صفقة في 2009 بأربع وتسعين مليون يورو وبعد تحية ثمانين ألفاً في ملعب البرنابيو في حقل تقديمه، كان يهز الشباك في اول ظهور له مع الفريق من ضربة جزاء في مرمى لاكورونيا في مباراة حسمها الريال بثلاثة لاثنين.

الأرجنتيني هيغوايين قبل اثنى عشر شهرا ودع نابولي وانضم الى يوفنتوس، رجل التسعين مليون يورو وسجل هدف الفوز في أول ظهور له بقميص البيانكونيري في انتصاره على فيورنتينا بمسابقة الدوري.

خمسة وثمانون مليون يورو وضعت البلجيكي لوكاكو مع يونايتد قادما من ايفرتون، خسر كأس السوبر الأوروبي امام ريال مدريد في اول مباراة رسمية له رغم انه سجل في مرمى بطل اوروبا، فيما كان رابع لاعب في تاريخ يونايتد يسجل في اول ظهور له بالدوري الانكليزي عندما فاز فريق المدرب مورينيو على وست هام بالأربعة.

لويس سواريز انضم الى برشلونة مقابل اثنين وثمانين مليون يورو، انتظر طويلا ليظهر معه رسميا بعد قرار ايقافه إثر حادثة الاعتداء بالعض على لاعب منتخب ايطاليا في مونديال الفين واربعة عشر – ظهر لأول مرة في الليغا في اكتوبر ضد ريال مدريد وصنع هدف نيمار في مباراة خسرها برشلونة بثلاثة لواحد.

نبقى في صيف الفين واربعة عشر الذي شهد انتقال الكولمبي خاميس رودريغيز الى الريال مقابل ثمانين مليون يورو وشاركه الفوز بكاس السوبر على حساب اشبيلية وسجل له لأول مرة في مرمى اتلتيكو في ذهاب كاس السوبر الاسباني.

نعود بالذاكرة الى الفين وواحد وانتقال زين الدين زيدان من يوفنتوس الى الريال – بمبلغ يقارب سبعة وسبعين مليون يورو حاليا-وانتظر حتى مباراته الرابعة بالليغا ضد اسبانيول ليسجل اول اهدافه للملكي في موسم انتهى بتتويج الفريق بلقب الدوري ولقب ابطال اوروبا.

الارجنتيني انخيل دي ماريا كلف مانشستر يونايتد خمسة وسبعين مليون يورو قادما من ريال مدريد لم يسجل في اول مباراة له مع الفريق الانكليزي واحتاج الى اسبوعين قبل ان يهز الشباك لمصلحته امام كوينز بارك رينجرز.

اربعة وسبعون مليون يورو نقلت البلجيكي دي بروينه من فولفسبورغ الى مانشستر سيتي وشارك في اول مباراة في سبتمبر الفين وخمسة عشر وسجل في الجولة التي تلتها في مرمى وست هام في مباراة خسرها فريقه.

البرازيلي أوسكار ترك أوروبا وتشيلسي تحديدا مقابل سبعين مليون يورو إلى فريق شنغهاي الصيني في ديسمبر الفين وستة عشر، اللاعب سجل في أول ودية له أمام الباطن السعودي وايضا في اول مباراة رسمية في تصفيات ابطال اسيا ضد فريق تايلاندي.

في الفين وتسعة عندما رحل زلاتان من انتر ميلان الى برشلونة – تسعة وستون مليون يورو – مرر كرة هدف الى ميسي في اول مباراة رسمية في كاس السوبر الاسباني، ثم سجل في اول مباراة له بالليغا ضد خيخون، وتابع التسجيل بعدها ليصبح اول لاعب بتاريخ النادي يهز الشباك في اول خمس مباريات له مع الفريق في الدوري.

ونختتم مع الصفقة رقم خمسة عشر من حيث القيمة المالية وهي رحيل البرازيل كاكا من ميلان الى ريال مدريد في الفين وتسعة مقابل سبعة وستين مليون يورو وانتظر لشهر كامل من اللعب قبل ان يسجل اول اهدافه بالقميص الابيض في الليغا من ضربة جزاء أمام فياريال.

شام تايمز

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