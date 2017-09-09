تركيا : احتقان كبير في أنطاليا على خلفية حادثة اغتصاب طفلة

تسببت حادثة اغتصاب بتوتر كبير في مدينة أنطاليا التركية.

وذكرت صحيفة “صباح” التركية، أن أهالي المدنية انتفضوا بعد قيام مصفف شعر تركي باغتصاب طالبة تركية في المرحلة الثانوية، بمنطقة غوندوغموش.

وأضافت الصحيفة، الخميس، أن مصفف الشعر “أحمد . أ” البالغ من العرم 40 عاماً (متزوج ولديه 3 أطفال)، قام قبل أسابيع باغتصاب (هـ . د – 15 عاماً – طالبة في الصف الأول الثانوي)، داخل قسم معزول عن القسم الذي يعمل فيه، وهددها بالقتل إن هي تحدثت عما جرى.

ولم تتمكن الفتاة من تجاوز ما حصل، وقامت بإخبار أحد أقاربها الذي قام بدوره بإخبار عائلتها، ومن ثم اللجوء إلى الشرطة.

وداهمت الشرطة مكان تواجد أحمد واعتقلته، وحولته للمحكمة، التي قررت بدورها احتجازه لحين صدور قرار المحكمة النهائي.

وتجمع أقارب الفتاة وأهالي مدينة أنطاليا أمام المحكمة، وحاولوا الهجوم على المتهم أثناء خروجه، ما اضطر قوات الأمن لاستخدام غاز الفلفل لتفرقة المجتمعين، فيما تم نقل المتهم إلى سجن ألانيا، وسط تشديدات أمنية كبيرة.

شام تايمز

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