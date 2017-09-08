زيدان: لا أتخيل الليجا بدون برشلونة

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، أنه لا يتخيل الدوري الإسباني بدون الغريم برشلونة، في ظل توارد الأنباء حول استقلال كتالونيا المحتمل عن المملكة.

وقال زيدان، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ليفانتي “لا أتخيل الليجا بدون برشلونة، دائمًا كان الفريق الكتالوني موجودًا هنا، وكمشجع للكرة أرغب في بقاء البلوجرانا، لا أود الحديث عن استقلال كتالونيا”.

وتابع “بالطبع كنت أتمنى أن يظل لاعبو ريال مدريد ولا يتوجهون لأسبوع الفيفا، خاصة مع انطلاق دوري أبطال أوروبا، ولكن الأمر المميز هو عدوم وجود إصابات سوى داني سيبايوس”.

وأضاف زيدان “أنا مع الفريق دائمًا ولست سعيدًا بإطلاق صافرات الاستهجان، كما أنني لا أحب الحديث عن الحكام لأنهم بشر مثلنا، ويمكن لهم الوقوع في الخطأ ولكنهم في مرحلة تطور”.

وأوضح “كريستيانو رونالدو يستعد لبداية مشواره في دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل، وهو سعيد بالعودة للملاعب بعد فترة الإيقاف، وقد يلعب ماركو أسينسيو أمام ليفانتي”.

ودافع زيدان مجددا عن لاعبه الويلزي جاريث بيل، قائلا إنه لا “يراه سيئا للدرجة التي يتم الحديث عنها”.

وتابع: “لا يمكن للاعب أن يكون سعيدا عندما توجه ضده صافرات استهجان، ولكنني أراه في حالة نفسية جيدة، ولا أراه سيئا بالدرجة التي يتم الحديث عنها، جميع اللاعبين وجاريث لهم أهميتهم في الفريق، وسيقدم أداء طيبا للغاية هذا العام”.

وأكمل: “الصافرات في مباراة لا يلعبها جيدا أو النتيجة غير المناسبة أمور ستحدث دائما، بل وأكثر في ريال مدريد، لا يمكن تجنب التعادل أو نتيجة أخرى لا نحصل بها على الـ 3 نقاط، لن نتجنب هذا، لكن يجب محاولة الفوز بجميع المباريات”.

واختتم “اتفق مع قرار أندية الدوري الإنجليزي بغلق سوق الانتقالات قبل انطلاق البطولة، فلا يجب على الفرق التغيير أثناء الموسم”.

ويستضيف ريال مدريد، نظيره ليفانتي غدًا السبت، في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني على ملعب “سانتياجو برنابيو”.

شام تايمز

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