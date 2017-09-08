فالفيردي يتفق مع زيدان ولا يخشى على الفريق الأفضل بالعالم

تحدَّث إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة اليوم الجمعة لوسائل الإعلام، قبل مباراة الفريق غدًا السبت أمام إسبانيول في ديربي كتالونيا، بالجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي الذي نقلته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية: “العائق الوحيد لنا في الديربي، هو أنَّ كل اللاعبين تدرَّبوا اليوم فقط. ستكون مباراة صعبة. علينا أن نكون حذرين”.

وأضاف: “أفضل شيء في سوق الانتقالات أنَّه أُغلق. علينا أن نُركِّز في الفريق الذي نملكه. فريقنا هو الأفضل في العالم. لا يجب أن نقدم أقل مما نملك”.

وتحدَّث عن القائد أندريس إنييستا، وقال: “إنَّه إرث لبرشلونة. هو جيد وسعيد مع نية إعطاء كل شيء للفريق”.

وعن الوافد الجديد عثمان ديمبلي، أضاف: “يتدرب بشكل جيد منذ أيام. يعمل كل يوم أكثر وأكثر. سنرى إلى أي مدى سوف نستخدمه غدًا. كل يوم أراه ينسجم بشكل أفضل مع زملائه”.

وعن التركي أردا توران، تابع: “لم أتحدث إليه. قال إنَّه جاء مع مشكلة في العضلات. أنا أعوِّل عليه كما هو حال بقية اللاعبين. الأمر سيعتمد على عمله”.

وأردف: “ليس لديَّ أي توضيح عن المشاكل التي تأتي بعد أسبوع الفيفا. سيصل اليوم لويس سواريز، وباولينيو. سنرى ما سيحدث. علينا أن نقدِّر سواريز؛ لأنه لعب مباراتين مكثفتين، وما زال أمامنا مباراة يوم الثلاثاء”.

وعن إسبانيول، قال: “أعتقد أنَّهم سيكونون عدوانيين، ومع ضغط مرتفع، سنرى ما سيحدث”.

وعن ميسي، وماسكيرانو، أوضح: “هما لاعبان لبرشلونة، ويلعبان للمنتخب وسيلعبان المباراتين المتبقيتين، ولا أعرف كيف سيؤثر هذا الأمر عليهما. أفضل وسيلة للوصول لهاتين المباراتين أن يكونوا أقوياء معنا”.

وعن ليونيل ميسي بشكل خاص، أكَّد: “إنَّه أفضل لاعب في العالم. لا يهم إن حصل على الكرة الذهبية، أو لا”.

وعن إمكانية إبعاد برشلونة عن الليجا، حال انفصال إقليم كتالونيا، وافق فالفيردي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، الرأي، وقال: “لا أرى الدوري الإسباني بدون برشلونة”.

وأخيرًا تحدث عن الحكام، قائلاً: “عملهم معقد جدًا. يجب علينا مساعدتهم من أجل الحصول على أفضل شيء، وهم يخطئون مثلنا تمامًا”.

كووورة

شام تايمز

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