توأم جنيفر لوبيز في يومهما الاول في المدرسة

نشرت النجمة جينيفر لوبيز عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لطفليها في يومهما الأول في المدرسة لهذا العام.

وعلقت لوبيز على الصورة، قائلة: “فخورة جدّاً بطفليّي الصغيرين”، واردفت : “اليوم الأول من الصف الرابع”.

وظهر الطفلان “ايميه”و “ماكس”، بكامل أناقتهما بزيهما المدرسي، في يومهما الدراسي الأول لهذا العام.

ويشار الى ان لوبيز انجبت طفليها التوأم في شباط 2008 بعد 4 سنوات من زوجها السابق مارك أنطوني الذي تزوجت منه في العام 2004، ثم انفصلت عنه رسميا عام 2014.

شام تايمز

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