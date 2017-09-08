مراهق أمريكي يقتل صديقته بطريقة مروعة

القت الشرطة في ولاية تكساس الامريكية القبض على شاب يبلغ من العمر 16 عاما، مشتبها بقتله صديقته 14 عاما، والتي كان على علاقة معها.

ونقل موقع ” cbsnews” عن الشرطة قولها في بيان إن “الرسائل النصية بيّنت أنّها اتفقت معه على لقاء لشراء الماريجوانا منه، في نفس يوم اختفائها.”

وأضاف البيان “شوهدت الفتاة في ذلك اليوم وهي تنزّه كلبها، الذي عثر عليه بعد الحادث مقيّداً بسياج وينبح بشدّة. أمّا جثة الفتاة فعثر عليها بعد ثلاثة أيام في مكب للنفايات، وقد ضربها بمطرقة على رأسها”.

وأوضحت الشرطة انها عثرت على ادلة في شقة الشاب ودماء على الجدران، وقد ألقت القبض عليه وغرّم بمبلغ بقيمة 250 ألف دولار.

وكان مراهق أميركي على اقدم مؤخرا، على قتل خمسة من أفراد عائلته وبعث بصورة والدته القتيلة لصديقته، حيث قالت الشرطة انه يعشق ألعاب الفيديو العنيفة، وخطط لتصفية عائلته قبل أسبوع من الحادث.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes