الأمم المتحدة: النظام السوري استخدم الكيماوي بخان شيخون .. سورية : لم ولن نستخدم ..ترامب: أمريكا ستنزعج .. فرنسا: لمحاسبة المسؤولين .. موسكو : لإجراء تحقيق مهني وغير مسيس

طالبت فرنسا، اليوم الجمعة، منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم الكيماوي الذي تعرضت له مدينة خان شيخون، في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا في نيسان الماضي، في حين أكدت الولايات المتحدة أنها ستشعر بالانزعاج في حال كان النظام السوري يستخدم أسلحة كيماوية، بينما دعت روسيا لإجراء تحقيق مهني وغير مسيس في استخدام الكيميائي بسوريا.

الأمم المتحدة: النظام السوري استخدم الكيماوي في خان شيخون

وكانت لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة، أعلنت قبل يومين أن النظام السوري مسؤول عن الهجوم الكيماوي الذي استهدف مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي في نيسان الماضي، وأدّى إلى مقتل 87 شخصاً بينهم أطفال.

وجاء في تقرير أصدرته لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في سوريا، نُشر الأربعاء، أن “ثمة أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأن القوات السورية هاجمت خان شيخون بقنبلة سارين في حوالي الساعة 6:45 من صباح يوم 4 نيسان، الأمر الذي يُشكّل جريمة حرب تتمثل في استخدام أسلحة كيميائية وشنّ هجمات عشوائية في منطقة مأهولة بسكان مدنيين”.

وأكد التقرير أن النظام السوري “استخدم غاز السارين ما لا يقلّ عن سبع مرات في الفترة ما بين آذار/مارس وتموز/يوليو الماضيين”، مؤكداً توثيق 33 حالة استخدام للسلاح الكيماوي في سوريا ما بين عامي 2013 و2017 وأن النظام السوري متورّط في 27 حالة منها.

فرنسا تطالب بمحاسبة المسؤولين عن هجوم خان شيخون الكيماوي

وعلى خلفية تأكيد منظمة حظر الأسلحة، مهاجمة قوات النظام السوري خان شيخون، بغاز السارين، في 4 نيسان الماضي، قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، “إنه تم التأكد من استخدام غاز السارين بشكل لا لبس فيه، وأنه ينبغي لأعضاء المنظمة الدولية التحرك فوراً في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها”.

وأضاف بيان الخارجية الفرنسية: “ينبغي محاسبة المسؤولين عن هذه الوحشية وعن الهجمات الكيماوية الأخرى أمام القانون. على أعضاء منظمة حظر الأسلحة تحمل مسؤولياتهم والتنديد بهذا الخرق غير المقبول بأشد أنواعه”.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد صرح بعد أسبوعين من توليه منصبه في أيار الفائت، إن استخدام أسلحة كيماوية في سوريا يشكل “خطا أحمر وسيتسبب في رد انتقامي”.

ترامب: أمريكا ستنزعج إذا كان النظام السوري يستخدم أسلحة كيماوية

من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح مقتضب حول سوريا، الخميس، إن بلاده ستشعر بالانزعاج في حال كان النظام السوري يستخدم أسلحة كيماوية في سوريا، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

موسكو تدعو لإجراء تحقيق مهني وغير مسيس في استخدام الكيميائي

في المقابل، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف لرئيس آلية التحقيق المشتركة باستخدام “الكيميائي” في سوريا على ضرورة إجراء تحقيق غير منحاز وغير مسيس في حالات استخدام المواد السامة هناك.

وقالت الخارجية الروسية في بيان إن ريابكوف التقى، الخميس، إدموند موليه، رئيس الآلية المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة للتحقيق في استخدام السلاح الكيميائي في سوريا.

ويزور موليه موسكو لإجراء مشاورات على مستوى الخبراء بشأن استخدام السلاح الكيميائي في قرية معراتة أم حوش بريف حلب في 16 أيلول 2016 وفي مدينة خان شيخون في 4 نيسان 2017.

وشدد ريابكوف على “ضرورة إجراء تحقيق عالي المهنية وغير منحاز وغير مسيس في الحالتين المذكورتين وغيرها من الحالات المتعلقة باستخدام المواد السامة في سوريا”.

وكانت اللجنة المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أعلنت قبل أشهر أن “غاز السارين” استخدم بالفعل في الهجوم على مدينة خان شيخون بريف إدلب، في شمال غرب سوريا، وأسفر عن مقتل 87 شخصاً، بينهم 31 طفلاً، حيث اتهمت كل من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية النظام السوري بتنفيذ هذه الهجمات، ولترد واشنطن بقصف مطار الشعيرات العسكري التابع لقوات الأسد بريف حمص بـ 59 صاروخ “توماهوك”، في الضربة هي الأولى من نوعها في سوريا، والتي جاءت بأمر من الرئيس دونالد ترامب.

سورية رداً على ادعاءات لجنة تابعة لمجلس حقوق الإنسان: لم ولن نستخدم الغازات السامة لأننا لا نمتلكها أصلاً ونعتبر استخدامها جريمة أخلاقية لا يمكن إلا إدانتها

ردت حكومة الجمهورية العربية السورية على الادعاءات التي أطلقتها لجنة تابعة لمجلس حقوق الإنسان وادعت فيها استخدام الدولة السورية للغازات الكيميائية السامة في خان شيخون وغيرها.

وشددت سورية في الرسالة التي وجهها مندوبها الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف السفير حسام الدين آلا إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان تلقت سانا نسخة منها على أن سورية لم ولن تستخدم الغازات السامة ضد شعبها لأنها لا تمتلكها أصلا ولأنها تعتبر استخدام مثل هذه الغازات جريمة أخلاقية لا يمكن إلا إدانتها.

وقال السفير آلا: بخصوص تقرير لجنة التحقيق الدولية حول الجمهورية العربية السورية الوارد في الوثيقة رقم /اي/اتش ار سي/36/55/ وما تضمنه من اتهامات سياسية باطلة لا أساس لها على أرض الواقع فقد دأبت اللجنة منذ إنشائها بقرار من مجلس حقوق الإنسان على إصدار تقارير وبيانات تستند في استنتاجاتها إلى الاتهام السياسي لا التحليل القانوني وإلى قيام أعضائها بالإدلاء بتصريحات إعلامية تتناقض مع أدنى قواعد الحياد والنزاهة ومعايير العمل المهني المفترض باللجنة الالتزام بها.

وأضاف السفير آلا: على الرغم من تحذيراتنا المتكررة من مغبة هذا السلوك المنحرف فإن اللجنة استمرت في سلوكها وفي انتهاك صلاحياتها كلجنة “تقص ورصد” وذلك عندما منحت نفسها حق توجيه الاتهامات وانغمست بالتسييس والانتقائية في استنادها إلى مزاعم وشهادات أطراف غير محايدة وخروجها بتوصيات وتأويلات وتفسيرات لا أساس ماديا لها وفي الوقت الذي ينسحب فيه موقفنا على كل الاتهامات التي تروج لها اللجنة فإن الجانب الأخطر في تقرير اللجنة الأخير يتمثل في خروجها عن ولايتها وإصرارها على تناول قضايا تدخل ضمن صلاحيات واختصاصات هيئات أخرى واستباق نتائج عملها.

وأكد السفير آلا أن إصرار اللجنة على اقحام نفسها في موضوع الأسلحة الكيميائية واستخدامها هو خروج فاضح عن ولايتها وعن ولاية مجلس حقوق الإنسان وتعد على اختصاص لجان التقصي الفنية التي أنشاتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وعلى ولاية آلية التحقيق المشتركة (جي اي ام) وصلاحيات مجلس الأمن الذي أنشأها ومحاولة مكشوفة للتشويش على عملها استباقا لنتائج تحقيقاتها الجارية حاليا.

وقال السفير آلا: من المثير للانتباه بشكل خاص أن التقرير يؤكد النوايا المبيتة التي فضحتها أحد أعضاء اللجنة عندما وجهت عبر وسائل الإعلام اتهامات مسبقة للدولة السورية بالمسؤولية عن الحادثة المزعومة في خان شيخون بعد ساعات قليلة من حدوثها في الرابع من نيسان الماضي وقبل قيام أي جهة بالتحقيق فيها مضيفا.. ان تبني التقرير لتلك التصريحات وما تلاها من تصريحات ابتزازية تخالف قواعد السلوك الناظمة لعمل الهيئات التابعة للأمم المتحدة يهدف بوضوح إلى توفير المبررات لاعتداءات جديدة على سورية وإلى التغطية على العدوان الأميركي على مطار الشعيرات بعد فشل إدارة ترامب في تقديم أي اثباتات تؤكد مزاعمها وعرقلتها لقيام اللجان صاحبة الاختصاص بإجراء تحقيق نزيه وشفاف وموضوعي في موقع الحادثة في خان شيخون وفي مطار الشعيرات كما طالبت بذلك حكومة الجمهورية العربية السورية.

وتابع السفير آلا: في الوقت الذي تكرر فيه الجمهورية العربية السورية التأكيد على عدم لجوئها إلى استخدام أي مواد كيميائية سامة في أي وقت من الأوقات وعلى إدانتها القوية لاستخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان ولأي غرض وتحت أي ظروف وتؤكد عدم امتلاكها لأي أسلحة كيميائية وتخلصها من برنامجها الكيميائي بشهادة من المنظمة الدولية المختصة فإن خروج اللجنة عن اختصاصها الموضوعي والمكاني والزماني واتباع طرق الهواة في تبني التقرير للادعاءات التي فبركتها وسوقتها اطراف ترتبط بالمجموعات الإرهابية حول حادثة خان شخون يؤكد استهتار اللجنة بالمعايير المهنية وتجاهلها لما تتصف بها اتهاماتها من غياب معيب للضوابط المتصلة بصحة الجوانب التي تم الاستناد إليها وغياب المهنية والمصداقية والحيادية عن الأطراف التي اعتمدت عليها اللجنة وهي إما الإرهابيون أنفسهم أو أدواتهم في المنطقة ولا سيما أن اللجنة غير مختصة أصلا بمثل هذه المهام وأن استنتاجاتها تمت عن بعد واستندت إلى مصادر مفتوحة وصور ومعلومات وأفادات قدمها شهود وفرتهم جهات مشبوهة متورطة بأعمال إرهابية ومنظمات مأجورة ترتبط بالإرهابيين في الوقت الذي تجاهلت فيه معلومات مهمة مناقضة لتلك الروايات أوردتها مصادر مفتوحة نقلا عن مراكز أبحاث ووسائل إعلام تحظى بالثقة والمصداقية.

وقال السفير آلا: لقد منح القرار 1/17/اس الذي تقدمت به الدول الأطراف في الحرب على سورية اللجنة ولاية مسيسة ومنحازة مسبقا كنا قد حذرنا من تداعياتها منذ البداية بينما أكد الانقسام المستمر داخل المجلس عند التصويت على القرار المذكور وعلى القرارات اللاحقة التي مددت عمل اللجنة رفض النهج غير المهني الذي تتبناه.

وأضاف: إن المسار المسيس والانتقائي الذي انتهجته اللجنة منذ انشائها ومحاباتها لأطراف ودول معينة واغفالها للحق المشروع للجمهورية العربية السورية في الدفاع عن مواطنيها في مواجهة الإرهاب والتشويش الذي مارسته هذه اللجنة على الأوضاع الميدانية وعلى جهود وآليات المصالحات الوطنية دفع بالجمهورية العربية السورية إلى رفض كل تقارير اللجنة التي تحولت إلى أبواق رخيصة لخدمة أجندات تلك الدول على حساب مصداقية المجلس ودوره في صيانة وتعزيز حقوق الإنسان بعيدا عن الاعتبارات السياسية والمعايير المزدوجة.

وختم السفير آلا الرسالة بالقول: إن الجمهورية العربية السورية تطالب المجلس بوقف عمل مثل هذه اللجان التي تسيء إلى هيبة المجلس ودوره وبوضع الضوابط الكفيلة بمنع بعض الدول الأعضاء من استغلال آليات المجلس للتحكم بعمل اللجنة وتجييره لخدمة أهدافها السياسية على حساب سمعة المجلس ونزاهته.

شام تايمز

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