لو دريان يجدد: رحيل الأسد ليس شرطاً لبدء عملية الانتقال السياسي في سوريا .. روسيا تنتفض دفاعاً عن دي مستورا والأمم المتحدة تحاول تدارك تصريحاته

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لوديريان، يوم الجمعة، أن رحيل الرئيس السوري بشار الأسد لا يجب أن يكون شرطا لبدء عملية الانتقال السياسي في البلاد.

واضاف لوديريان عقب مباحثاته مع نظيره الروسي في العاصمة موسكو، “لقد أكدنا سابقا أنه من أجل البدء بعملية الانتقال السياسي لا يجب المطالبة بشروط مسبقة، أي رحيل الأسد”.

ونوه لو دريان إلى أن “فرنسا أكدت سابقا أن الأسد ليس هدفا في عملية التغيير السياسي”.

وكان لو دريان قال في 26 آب الماضي، ان رحيل الأسد ليس شرط مسبق , مشددا على ان الأولوية هي الحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قال في 21 حزيران الماضي إنه لا يرى بديلا شرعيا للرئيس السوري بشار الأسد، وإن فرنسا لم تعد تعتبر رحيله شرطا مسبقا لتسوية النزاع في سوريا، مشيرا الى ان اولويات بلاده هي حرب شاملة ضد الجماعات الارهابية.

وحددت الإدارة الفرنسية أولوياتها بشان الملف السوري, منذ انتخاب ماكرن رئيسا لفرنسا, وهي إرساء وقف إطلاق النار في جميع الأراضي السورية, وهزيمة تنظيم (داعش) , والتحاور مع جميع الاطراف السورية, فيما رفضت ربط التسوية السورية برحيل الأسد, مشيرة الى انها لم تعد تعتبر رحيله شرطا مسبقا لحل النزاع.

روسيا تنتفض دفاعاً عن دي مستورا والأمم المتحدة تحاول تدارك تصريحاته

حاولت الأمم المتحدة احتواء تداعيات تصريحات المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا التي أثارت غضب المعارضة السورية.

دوجاريك يحاول تدارك تصريحات دي مستورا

وقال ستفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن حديث دي ميستورا حول “دعوة المعارضة السورية لإدراك أنها لم تفز بالحرب، قد أُسيئ تفسيره”.

وادعى “دوجاريك” أن دي ميستورا “قصد في كلامه أن أحدا لا يمكنه الادعاء بفوزه في هذه الحرب”.

وأضاف قائلاً “من المهم أن تستجيب الحكومة والمعارضة لنداءات المجتمع الدولي، فتظهر الحكومة استعدادا حقيقيا للتفاوض، وتقوم المعارضة بتعزيز وحدتها ومواقفها المشتركة بصورة تحقق المضي قدما في العملية السياسية وفقا للقرار 2154”.

روسيا تنتفض لدي مستورا

في المقابل، دافعت روسيا عن المبعوث الأممي، موجهة انتقادات إلى الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية.

ورأى مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف أليكسي بورودافكين الخميس أن وساطة دي ميستورا بين نظام الأسد والمعارضة السورية يجب أن تستمر.

وأعرب الدبلوماسي الروسي عن أمل بلاده في أن تعقد جولة جديدة من مفاوضات جنيف في أكتوبر/تشرين الأول المقبل بوساطة دي ميستورا، كما كان مقررا، داعياً منصة الرياض للمعارضة السورية وخاصة المنسق العام للهيئة العليا رياض حجاب إلى تكييف موقفه مع الوقائع العسكرية والسياسية الجديدة في سوريا والامتناع عن توجيه انتقادات واهية إلى الأمم المتحدة ودي ميستورا شخصياً، وفق قوله.

واتهم المسؤول الروسي المعارضة السورية بأنها تستغل مفاوضات جنيف لتكرار مطالبها غير الواقعية، لا سيما برحيل بشار الأسد، بدلا عن العمل على اتخاذ قرارات مشتركة مع وفد النظام وتنسيق المسائل المطروحة على أجندة الحوار.

المعارضة طالبت بعزل دي مستورا: لم يعد وسيطاً نزيهاً أو مقبولاً

وأثارت تصريحات “دي ميستورا” موجة غضب لدى المعارضة السورية، ولا سيما أنه طالب الأخيرة بأن “تبدأ التفكير بواقعية، كما عليها أن تدرك أنها لن تربح الحرب”،

ملمحاً إلى أن “الحرب في سوريا انتهت تقريباً، لأن الكثير من الدول شاركت فيها بالأساس لهزيمة تنظيم الدولة، ويجب أن يلي هذا فرض هدنة على مستوى البلاد قريباً.

وكان المنسق العام للهيئة العليا للتفاوض “رياض حجاب” قد نشر عدة تغريدات على حسابه في تويتر انتقد فيها تصريحات دي ميستورا عن هزيمة المعارضة السورية، واعتبرها هزيمة للوساطة الأممية في تسوية الأزمة السورية.

من جهته دعا رئيس وفد المعارضة السورية لجنيف “نصر الحريري” مجلس الأمن إلى التعامل مع منتهكي القرارات الدولية بسوريا كمجرمي حرب، وذلك في ضوء ما خلص إليه تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في خان شيخون.

ووصف الحريري -خلال مؤتمر صحفي عقده في إسطنبول- تصريحات دي مستورا بشأن عدم قدرة المعارضة على هزيمة النظام عسكريا بأنها “صادمة ومخيبة للآمال، وتتطابق مع الأجندة الروسية”.

كذلك اعتبر كبير مفاوضي المعارضة في جنيف “محمد صبرا”، أن دي ميستورا لم يعد وسيطاً نزيهاً أو مقبولاً بعد فقدانه الحيادية، لافتا إلى أن المبعوث الأممي تحدث كجنرال روسي وليس كوسيط دولي.

وأشار القيادي المعارض إلى أن “الواقعية هي أن يلتزم دي ميستورا بموجبات القانون الدولي وبقرارات مجلس الأمن وأن يطالب بمحاكمة بشار كمجرم حرب طبقا لتأكيد لجان التحقيق الدولية”.

وعلوش يفضح دي مستورا

إلى ذلك، اتهم عضو المكتب السياسي لجيش الإسلام وكبير وفد المفاوضين إلى جنيف، “محمد علوش” المبعوث الأممي بتشريع جرائم نظام الأسد عبر إعلان انتصاره.

وكشف علوش عبر عدة تغريدات على حسابه في تويتر، أن دي مستورا قال لوفد المعارضة في إحدى جولات المفاوضات إن “النظام لايريد الحل السياسي ولم يتقدم خطوة واحدة”، فقيل له: لماذا لاتعلن هذا الأمر!!، رد دي مستورا” لا أستطيع أن أقول الحقيقة”.

وتساءل علوش، “كيف يكون مبعوثاً دولياً نزيهاً ولا يجرؤ على إعلان الحقيقة”، معتبراً أن “الأمم المتحدة لا تريد العدل للإنسان السوري بحقه في حياة حرة كريمة”.

هذا و من المنتظر أن تستضيف أستانا بـ كزاخستان محادثات أخرى الأسبوع المقبل يشارك بها كل من روسيا وإيران وتركيا، إلى جانب وفدين أحدهما يمثل نظام الأسد والآخر المعارضة السورية.

شام تايمز

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