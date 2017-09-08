صديق ميسي .. أحزنه الاتحاد.. وقاد الأخضر إلى المونديال

يعيش اللاعب فهد المولد، أفضل أيامه الكروية، بعدما أحرز هدف الفوز للمنتخب السعودي على ضيفه اليابان، في آخر مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال كأس العالم 2018 في روسيا، ليحجز به مكانا للأخضر في المحفل العالمي الكبير.

ويعد اللاعب الذي مر على جميع فئات اتحاد جدة والمنتخب السنية، وصولا إلى الفريق الأول بناديه الجداوي والأخضر، أحد أفضل اللاعبين السعوديين خلال الفترة الأخيرة، وذلك نظير فعاليته الهجومية ولياقته، إضافة إلى روحه العالية في كل مواجهة يخوضها سواء كانت لناديه أو المنتخب الوطني.

مر المولد في تعثرات كثيرة خلال مسيرته الكروية، كانت إحداها عندما انتهى عقده صيف 2016 وكان قريبا من الانضمام إلى جاره وغريمه أهلي جدة، قبل أن تعلن الإدارة الاتحادية آنذاك تجديد تعاقدها مع اللاعب الشاب بعد صبر وتعب شديد أبعدا اللاعب عن نفسيته المعهودة. وعن ذلك قال المولد: “كان تجديد عقدي الأخير هو أصعب موقف مر علي، لأن العروض كانت كثيرة وكان النادي بلا رئيس، ولا أعرف إلى من أتحدث، ولكني صبرت وضحيت ونلت”.

وأضاف شقيقه الأكبر سعود: “فهد منذ صغره لا يفارق الاتحاد، وكان يعود إلى المنزل حزينا في بعض الأحيان، فتواسيه أمي وتنصحه باتخاذ أفضل قرار له”.

وأثنى الإسباني راؤول كانيدا، المدرب السابق للنادي الجداوي، بمستوى وروح المولد، بعد أن كتب تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “منذ أن كان صغيرا كانت لديه روح مميزة، مبروك لفهد المولد، رجل عظيم للحظة عظيمة”. وكان كانيدا هو من أشرف على المولد في أول أيامه في الفريق الأول بين أعوام 2011-2013.

وأشادت مجلة “فور فور تو” البريطانية المختصة بكرة القدم، بمستويات فهد المولد في صيف 2017، وأثنت حينها بما يقدمه، وذكرت بأنه أحد أخطر المهاجمين في القارة الآسيوية، بعمره الصغير البالغ آنذاك 22 عاما.

واشتهر المولد بعدة لقطات له مع فريقه اتحاد جدة والمنتخب السعودي، كانت أشهرها “غمزته” لنجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، أثناء مصافحة لاعبي المنتخبين، والتي علق عليها المولد في لقاء آخر، بطريقة مازحة: “ميسي صديقي، كنت صغيرا في العمر، وكان ذلك هو ثاني معسكر لي في تاريخي مع المنتخب السعودي، وتفاجأت بوقوفي أمام ميسي فأتت الغمزة بعفوية”.

ويحب الفهد الأسمر، مدينة لندن الإنجليزية كونها تعتبر خياره الأول بين كل مدن العالم عندما يقضي إجازته في أوروبا، وقد ظهرت له صور في السابق وهو بقميص أرسنال الإنجليزي، المستقر في مدينة لندن.

شام تايمز

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