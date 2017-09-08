بعد فشل انتقاله إلى برشلونة.. كوتينيو يظهر في ليفربول

عاد صانع ألعاب نادي ليفربول الانكليزي، البرازيلي كوتينيو إلى تدريبات فريقه الخميس بعد فشل صفقة انتقاله إلى صفوف برشلونة الإسباني.

وكان كوتينيو طلب من ناديه وضعه على لائحة الانتقالات الصيفية التي اقفل بابها قبل أيام قليلة لكن ليفربول رفض التخلي عن خدماته على الرغم من اكثر من عرض مغر من النادي الكاتالوني.

ولم يخض كوتينيو أي مباراة في صفوف ليفربول منذ مطلع الموسم الحالي محليا أو قاريا، لكنه التحق في صفوف منتخب بلاده وشارك احتياطيا في المباراتين ضد الاكوادور وكولومبيا ضمن تصفيات كأس العالم روسيا 2018.

وعاد كوتينيو إلى مدينة ليفربول في طائرة خاصة الأربعاء برفقة زميله روبرتو فيرمينيو وثلاثي مانشستر سيتي ايدرسون، فرنادينيو وغابريال جيزوس ولاعب تشلسي وليان.

وكان برشلونة حاول الحصول على خدمات كوتينيو بعد رحيل البرازيلي الآخر نيمار إلى صفوف باريس سان جيرمان في صفقة قياسية على مستوى العالم بلغت 222 مليون يورو.

وكان احد مسؤولي مجلس ادارة برشلونة قال بان ليفربول طالب بمبلغ 200 مليون يورو للتخلي عن كوتينيو لكن النادي الانكليزي اعتبر ذلك “غير صحيح اطلاقا”.

واستهل ليفربول الموسم بشكل جيد نسبيا بفوزه في مباراتين وتعادله في واحدة ويحتل المركز الثاني بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد صاحب السجل المثالي حتى الان.

فرانس برس

شام تايمز

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