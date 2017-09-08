بسبب مرض نادر .. طفل أمريكي تصل يده إلى خمسة أضعاف حجمها ( فيديو )

تحولت يد طفل أمريكي صغير لا يتجاوز عمره عاماً واحداً إلى ما يشبه قفاز البيسبول، بعد أن نمت ليصل حجمها إلى نحو 5 أضعاف حجمها الطبيعي، بسبب مرض وراثي نادر.

و ولد دريشون ديكسون، من بريدجفيل بولاية ديلاوير الأمريكية، وهو يعاني من وذمة لمفاوية، تؤدي إلى احتباس السوائل في يده. وكان الأطباء في حيرة من أمرهم في البداية، قبل أن تظهر الفحوصات انسداداً في الجهاز اللمفاوي لدى الطفل، مما تسبب بتضخم حجم يده، لتصل إلى حجم قفاز بيسبول كبير، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وفي محاولة للتخفيف من الورم، حاولت والدة دريشون كريستال (27 عاماً) ربط يد طفلها والضغط عليها، وإجراء عمليات التدليك لها طوال اليوم، لكن ذلك لم يساعد كثيراً على تقليص حجم اليد، وفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وفي الأماكن العامة، اعتادت كريستال على سخرية الناس من يد طفلها، لكن ذلك لم يدفعها إلى الشعور بالخجل، مؤكدة أنها لا تزال تحب طفلها رغم حجم يده الضخمة.

ومع استمرار يد دريشون بالتضخم، يزداد الخطر يوماً بعد يوم، حيث أن أي جرح بسيط، يمكن أن يؤدي إلى نزيف الطفل حتى الموت، أو التعرض لخطر الإصابة بالتهاب قاتل.

وبسبب حالته النادرة، يجب على دريشون مراجعة المستشفى بشكل دائم للخضوع للفحوصات، وتعمل والدته في الوقت الحالي، على جمع التبرعات للمساعدة في تغطية نفقات العلاج اليومية، على أمل أن يتمكن الأطباء، من إيجاد علاج فعّال لهذه الحالة النادرة في المستقبل.

شام تايمز

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