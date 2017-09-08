بالفيديو .. أطباء يصلون أصابع قدم رجل بريطاني بيده المصابة

تعلم رجل بريطاني كيف يستخدم أصابعه الجديدة، بعد أن قام الأطباء بتركيب ثلاثة من أصابع قدميه، بدلاً من أصابع يده التي فقده، على إثر حادث تعرض له خلال عمله على آلة صناعية.

وأصبح جيريمي بايتون (55 عاماً)، قادراً على استخدام يده اليمنى، بعد وصل ثلاثة من أصابع قدميه بها، لحمل القلم والطبخ وحتى تقشير الفواكه، وأداء العديد من مهام حياته اليومية، بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وكان بايتون يخشى أن يبقى معاقاً طوال حياته، بعد الحادث الذي تسبب بفقدانه لجميع أصابع يده اليمنى، لكن الجراحين، لجؤوا إلى طريقة مبتكرة لتعويض أصابع يده، وأجروا له جراحة رائدة، لوصل ثلاثة من أصابع قدميه باليد المتضررة.

وكانت حياة بايتون تغيرت إلى الأبد قبل نحو 17 عاماً، عندما وضع مدير المصنع السابق يده في آلة مزج صناعية تركت دون حراسة، وتسببت الشفرات الدوارة التي تعادل قوتها قوة جزازة العشب، بانتزاع جميع أصابع يده اليمنى.

وسارع بايتون إلى حمل الأصابع المقطوعة، ووضعها في أكياس شاي، قبل أن يتوجه مسرعاً إلى المستشفى، لكن الضرر الكبير الذي لحق باليد، جعل من الصعب إعادة جميع الأصابع، وتمت خياطة اثنين منها فقط، وفقاً لشبكة ” 24 ” الإماراتية، غير أن الأطباء اضطروا إلى إزالتهما بعد ذلك، بعد تحول لونهما إلى الأسود.

وبعد سنوات من الحادثة، سمع بايتون عن عملية جراحية نادرة، يمكن أن تعيد له بعض الأمل باستخدام يده اليمنى، وأخبره الأطباء في مستشفى إست غرينستيد بمدينة ويست سانسيكس، أن بالإمكان نقل بعض أصابع قدمه، وخياطتها مكان أصابع اليد.

وخضع بايتون إلى سلسلة من العمليات الجراحية على مدى عام، وصل الأطباء من خلالها اثنين من أصابع قدمه اليمنى وأحد أصابع قدمه اليسرى مكان أصابع يده، ليتمكن من استخدامها للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.

شام تايمز

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