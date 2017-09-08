السعودية : الكشف عن مصير العروس السورية التي اختفت قبل أيام من زفافها بالرياض !

كشفت وسائل إعلام سعودية عن مصير العروس السورية، التي اختفت يوم الإثنين (28/8)، في حي منفوحة، بالعاصمة السعودية الرياض، قبل 3 أيام من زفافها.

وقالت صحيفة سبق السعودية، أول أمس الثلاثاء، إن الناطق الإعلامي في شرطة منطقة الرياض، أكد أن ملف قضية تغيب الشابة السورية تم إغلاقة، بعد أن تأكدت مغادرة الفتاة للبلاد بطريقة نظامية، دون الكشف عن الجهة التي توجهت إليها الفتاة، أو موعد مغادرتها البلاد.

وكانت الجهات الأمنية قد بدأت التحريات في القضية بعد بلاغ لذوي الفتاة (18 عاماً) قبل أيام، مشيرين إلى أن ابنتهم تغيبت خلال مراجعتها لأحد محلات الخياطة النسائية.

وقال محمد للصحيفة: “ذهبت مع أختي إلى الخياطة التي تجهز لها فساتين فرحها المزمع إقامته في العيد، وعند وصولي برفقتها إلى باب منزل الخياطة طلبت منى الانتظار، فذهبت إلى بقالة مجاورة لا يفصلها عن الموقع غير خطوات، وعدت بعد خمس دقائق، وحين طرقت الباب سائلا عن أختي أجابت الخياطة السورية أنها رجعت إلى منزلها بعد أن تسلمت الملابس عبر النافذة، معللة ذلك بضياع مفتاح الباب”.

وأضاف محمد أنه طلب من الخياطة تمكينه من التحدث مع شقيقته بالهاتف الجوال إلا أنها أكدت أن الهاتف مغلق، ما أثار شكوكه، “فكيف عرفت أن هاتفها مغلق، فضلاً عن أن النافذة التي قالت إنها تسلمت الملابس عبرها مسيجة بحديد يمنع دخول أو خروج أي أكياس”، وبعد ذلك، قام شقيق العروس بإبلاغ الشرطة.

شام تايمز

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