ألقت قوات الأمن التركية القبض على رجل سوري، عثر على سبيكة ذهب بقيمة 45 ألف و 418 دولار، وخبأها تحت سريره في مدينة أضنة، جنوبي تركيا.

وفي التفاصيل، قالت صحيفة “حريّيت” التركية، أمس الأربعاء إنّ أحد الصاغة بمدينة “نيغدة”، قام بنقل 26 كيلو و194 غراماً من سبائك الذهب الصافي، عيار 18، إلى مدينة أضنة، مستعيناً بفرقة أمن خاصّة، ليتابع نقلها من مدينة أضنة إلى إسطنبول عبر الطائرة.

فرقة الأمن الخاصة نقلت سبائك الذهب داخل سيارة نقل (فان) صغيرة إلى مدينة أضنة، ونتيجة لسرعة السيارة، أثناء تجاوزها أحد التقاطعات في حي (دادالوغلو) بمدينة أضنة، فُتح باب السيارة، وسقطت إحدى السبائك أرضاً، دون أن يشعر أحد أفراد الفرقة بها.

ولم تلاحظ السيارة التي كانت خلف سيارة النقل سقوط السبيكة الذهبية، وبقيت أرضاً إلى أن لاحظتها سيارة ثالثة، أوقفها السائق وحمل السبيكة ثم تابع طريقه.

عناصر فرقة الأمن الخاصة اكتشفوا فقدانهم للسبيكة بعد دقائق قليلة، وعادوا إلى المنعطف إلّا أنّهم لم يعثروا لها على أثر، وقرروا الاستعانة بقوات الشرطة.

وراودت الشرطة في البداية شكوك بأن تكون رواية سقوط السبيكة متفق عليها سابقاً من قبل عناصر فرقة الأمن الخاصة، إلّا أنّ سقوط السبائك عند إعادة تمثيل الحادثة من قبل فرقة الأمن عند التقاطع نفسه، شجّع قوات الشرطة لفحص أشرطة التسجيل الخاصة بكاميرات المراقبة المنتشرة في المنطقة.

وفحصت الشرطة 41 تسجيلاً لكاميرات المراقبة، وتمكّنت من الوصول عن طريقها للوحة سيارة السوري (هـ . إ)، البالغ من العمر 38 عاماً، والمقيم بمقاطعة يورَغير، بأضنة.

وداهمت منزل السوري برفقة مترجم، وعند سؤاله عن الذهب ادعى أنّه لم يكن يعلم مابداخل الكيس، وقال: “لم أكن أعلم مابداخله، وجدته ملقى أرضاً ودفعني الفضول لأخذه، عند وصولي إلى المنزل فوجئت بالذهب، ولم أعلم ما علي فعله، دفعني الخوف إلى وضعه أسفل السرير، وما يزال هناك لم أخرجه”.

وبالفعل عثرت قوات الشرطة على الذهب المفقود أسفل سرير السوري، وتم تسليمه لصاحبه، أمّا السوري فقد أُرسل إلى المحكمة بتهمة السرقة، وقرر المدعي العام هناك إخلاء سبيله دون شروط.

تركيا : الشرطة تلقي القبض على سوري وجد " سبيكة ذهبية " في الشارع .. و خبأها أسفل سريره ! ( فيديو ) Posted by ‎سوريا عاجل Syria Breaking‎ on Thursday, September 7, 2017

شام تايمز

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