فريق كرة قدم بريطاني يصنع أكبر كعكة كروية في العالم

احتفل نادي كرة قدم بريطاني بمرور قرن ونصف على تأسيسه بطريقة مميزة حيث قام فريق من الطهاة بصناعة أكبر كعكة كروية في العالم.

وقام فريق من الطهاة من نادي شيفيلد وينزداي البريطاني بصناعة كعكة ضخمة يبلغ وزنها 628 رطلاً أي ما يعادل 248 كيلوغراماً احتفالاً بالذكري الـ 150 لتأسيس النادي، بحسب ما نقلت شبكة سي إن إن، ودخلت الكعكة سجل غينيس للأرقام القياسية تحت لقب “أكبر كعكة كروية في العالم”.

يذكر بأن رئيس الطهاة التابع لنادي شيفيلد، روب كوكس استخدم هو وفريقه 612 رطلاً من الدقيق، و610 رطلاً من الزبدة، و610 رطلاً من السكر و4443 بيضة لصنع الكعكة وتزيينها بألوان الفريق وشعاره.

وليتم تسجيل الكعكة في موسوعة غينيس، طالبت لجنة التحكيم أن يتم تناول الكعكة في نفس اليوم الذي صنعت فيه.

وقال المتحدث باسم النادي تريفور بريثوايت بأن حوالي 15 ألفاً من المشجعين زاروا الملعب للمشاركة في تناول الكعكة العملاقة.

شام تايمز

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