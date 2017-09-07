الحكومة الفرنسية تعرض قصر للبيع بـ 60 دولار فقط !

كشفت صحيفة “صن” البريطانية عن عرض ​الحكومة الفرنسية​ قصر “لو بالوي بيريجور” (Chateau le Paluel in Perigord) الذي يعود تاريخه إلى القرن الخامس عشر للبيع مقابل 46 جنيه إسترليني أي ما يقارب 60 دولاراً فقط.

وهذا القصر يعتبر جزءاً من التراث والتاريخ الفرنسي، وتم تصوير العديد من مَشاهد أفلام Louis de Funes في عام 1968 داخل أروقة هذا القصر الذي دمرت أجزاء منه نتيجة هجوم شنته القوات النازية أثناء الحرب العالمية الثانية وتم إحراقه في العام 1944، ولم يرمم منذ ذلك الحين.

ويتضمن قصر “لو بالوي بيريجور” حمام سباحة وعدداً كبيراً من الغرف، بالاضافة الى طاحونة هوائية، وفق ما ذكرت النشرة اللبنانية، وتملك إحدى الشركات العقارية في ​موناكو​ هذا القصر التاريخي، وصادرته الحكومة الفرنسية من سنوات وقامت بعرضه للبيع شرط أن يتلزم من يشتريه بترميمه بالكامل.

بدورها، عارضت إحدى الجماعات المدافعة عن التراث الفرنسي وتحمل اسم Adopte un Chateau عرض القصر للبيع في المزاد وأطلقوا حملة لجمع تمويلات من أجل ترميمه والحفاظ على تاريخه، وتسعى حتى 21 ايلول الجاري إلى جمع ما يقارب 462 الف جنيه إسترليني لاتمام هذه المهمة، فيما تمّ جمع ما يقارب 100 الف جنيه إسترليني حتى اليوم.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes