زعم أن السوري كان يريد اغتصاب صديقته .. النمسا : محاكمة شيشاني اعتدى على لاجئ سوري و هدده بالقتل

قضت محكمة نمساوية بالسجن مدة شهرين، مع وقف التنفيذ، بحق شيشاني، بسبب اعتدائه على لاجئ سوري وتهديده بالقتل.

وفي التفاصيل، قالت صحيفة “نون” النمساوية المحلية، أمس الثلاثاء، إن الشيشاني البالغ من العمر 21 عاماً، اعتدى على لاجئ سوري وهدده بالقتل، في شباط الماضي، مدعياً قيام السوري بالتحرش بصديقته البالغة من العمر 19 عاماً، والتي تقيم في الملجأ نفسه الذي يقطن فيه السوري.

وادعى الشيشاني الذي يعيش في فيينا منذ ست سنوات، أن اللاجئ السوري كان يريد اغتصاب صديقته، وأفاد الشيشاني أن الشاب السوري استفزه بشدة، ما دفعه لضربه ولكمه على وجهه.

ومن اللافت للنظر أنه أثناء المحاكمة، عندما تم استدعاء السوري للشهادة، قدم شخص آخر تماماً، ليس له علاقة بالقضية، وكان السبب “تشابه أسماء”.

وحكم القاضي على الشيشاني بالسجن لمدة شهرين مع وقف التنفيذ، حيث قال له القاضي إنه لم يرد أن يدمر مستقبله، وفي الوقت نفسه حرر قضية ضد السوري بتهمة التحرش.

شام تايمز

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