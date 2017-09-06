ألمانيا : موجة الهجرة القادمة من ” البلدان الإسلامية ” ترفع عدد حالات زواج القاصرات بشكل ملحوظ في برلين

قالت صحيفة ألمانية إن عدد زواج القاصرات ارتفع بشكل ملحوظ في ولاية برلين، بسبب موجة الهجرة الكبيرة من بلدان “تحكمها الشريعة الإسلامية”.

وأضافت صحيفة “إيبوك تايمز”، أول أمس الأحد، بحسب ما ترجم عكس السير، أنه في 2015 كان هناك ثلاث حالات لزواج قاصرات تم عقد اثنتين منها خارج البلاد، بينما ارتفع العدد ليصل إلى 100 في 2016، موضحةً أن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى وسترتفع أكثر من خلال لم الشمل.

وأشارت الصحيفة إلى أن السوريات القاصرات هن الضحايا، حيث يضطر الأهالي في دول اللجوء لتزويجهن برجال كبار بالسن لتأمين مستقبلهن، وللحصول على بعض الدعم منهن.

ويسمح في ألمانيا لحالات خاصة بالزواج تحت سن الـ 18، ووافقت المحكمة العليا في بامبرغ من قبل على الاعتراف بزواج سورية قاصر (14 عاماً).

وورد في سبب الحكم أن “عقد الزواج الذي تم عندما كانت الزوجة قاصراً في عمر الرابعة عشر و زوجها الذي كان بالغاً قانونياً،

تم الاعتراف به وقبوله نظراً لأنه تم وفق القوانين السورية الرسمية وتسجيله لدى المحكمة هناك بالإضافة إلى أن الزوجين من طائفة واحدة.

وتتم رعاية الزوجات القاصرات بشكل خاص من قبل دائرة رعاية الأطفال والقاصرين الحكومية.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes