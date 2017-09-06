بالفيديو .. رجل كندي يحطم الرقم القياسي في تحمل ” لسعات النحل “

سجل رجل في كندا الرقم القياسي، وهو يتحمل النحل الذي غطى رأسه وأعلى جسده، فيما يمكن أن يشبه لحية ضخمة من عسل #النحل الحي.

واستطاع “خوان كارلوس نوغوز أورتيز”، الذي يعمل في مزرعة لنحل العسل في أونتاريو الكندية، تحمل هذا الوضع لأكثر من ساعة.

وقد تفوق على الرقم القياسي السابق بحوالي ثماني دقائق إضافية، ليتوج بلقب جديد في موسوعة غينيس يوم الخميس الماضي 31 أغسطس.

ويظهر فيديو وجه الرجل وقد تغطى تماما بالنحل، وهو يجلس بصبر من أجل الحصول على الجائزة الأولى، رغم أن الحشرات قامت بلسعه أكثر من مرة، وفق ما اوردت قناة العربية، واعترف أورتيز برغم فوزه، أنه يعتبر نفسه مبتدئا في هذا النوع من الحيل، بعد أن حاول مرتين فقط من قبل دخول السجل القياسي.

وقد تم جلب حوالي 100 ألف نحلة من شركة “بيكيبينغ ديكي” العاملة في مجال إنتاج نحل العسل، وقد هدفت المناسبة بشكل عام إلى تصوير فيلم للدعاية لنوع جديد من العسل.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes