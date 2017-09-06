ألمانيا : القبض على إيرانيين و سوريين بتهمة التحرش الجنسي بفتيات في ” بوتسدام “

ألقت الشرطة الألمانية القبض على أربعة أشخاص، بعد تحرشهم وضربهم لفتاتين ألمانيتين، السبت الماضي، في مدينة بوتسدام، شرقي ألمانيا.

وقال موقع “بوتسدامر نيويسته ناخريشتن” الألماني المحلي، إن الشابتين اللتين تبلغان من العمر 20 و 21 عاماً، تعرضتا للتحرش الجنسي، من قبل مجموعة مؤلفة من عشرة أشخاص، حوالي الساعة 4.19 فجراً.

وبعد ذلك حاولت الفتاتان إيقافهم، لكن بعض أفراد المجموعة قاموا بضربهن بشكل مبرح.

وقال الموقع إن الشرطة تمكنت من القبض على أربعة من المجموعة، يشتبه أنهم لاجئون سوريون وإيرانيون، وكانوا مخمورين عندما هاجموا الفتاتين.

وذكرت الشرطة أن الشابتين تعرضتا لإصابات طفيفة لا تتطلب أي علاج طبي، وقام ضباط الشرطة بإجراءات جنائية ضد الأربعة، بتهمة التحرش الجنسي، والتسبب بأذى جسدي.

شام تايمز

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