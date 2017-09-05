بالفيديو : فضلت ابتسامته المشرقة على عرش اليابان .. إنه الحب

أعلنت الحفيدة الكبيرة لإمبراطور اليابان أكيهيتو، الأميرة ماكو، أنها على وشك الزواج من زميل جامعي، فاز بقلبها بفضل ابتساماته المشرقة والإخلاص الذي يتمتع به.

وقالت ماكو وخطيبها كي كومورو البالغ من العمر 25 عاما في مؤتمر صحافي، إن علاقاتهما بدأت عندما جلست الأميرة خلفه في الحرم الجامعي قبل خمس سنوات، وذلك بجامعة #طوكيو الدولية المسيحية، حيث تخرج الاثنان.

ابتسامة مثل الشمس

وقالت ماكو، بابتسامة خجولة: “أولا كنت قد انجذبت لابتساماته المشرقة مثل الشمس”.

وقد تكلما مع بعضهما في البداية قبل برنامج طلابي للدراسة في الخارج، ومن ثم أصبحت المواعدة بينهما شيئا طبيعيا.

وأضافت الأميرة: “مع مرور الوقت فقد علمت أنه يمتلك عقلا وقادا، وهو مخلص يحب العمل وذو خبرة قوية، ولديه قلب كبير”.

وقد كان للاثنين علاقة استمرت عاما، رغم وجودهما في مكانين مختلفين، حيث كانت ماكو في #بريطانيا وكومورو في #الولايات_المتحدة، ومن ثم جاء خيار الاتفاق على الارتباط بعد حفل عشاء في ديسمبر 2013.

العائلة لا تمانع

ومن ثم قدمت الأميرة الشاب إلى العائلة المالكة، معلنة أنها ترغب في مشاركته المستقبل، وكانت سعيدة أن والديها لم يمتنعا بسبب الفارق الاجتماعي والمادي.

وكانت في غاية الشكر للإمبراطور نفسه وزوجته وهما يباركان هذا الزواج المقبل.

والشاب كومورو، يعمل مساعدا قانونيا، ويحب العزف على البيانو، وقد تعهد الخطيبان على أن يعيشا حياة طيبة في منزلهما المشترك.

وتقول الأميرة إن موضوع العائلة لا يزال يتجاوز خيالها، لكنها تأمل في أن تصنع عائلة دافئة ومريحة ومفعمة بالابتسامات.

حرمان من الوضع الأميري

وقال مسؤولون في القصر الإمبراطوري الياباني إنه من المتوقع تحديد موعد حفل الزفاف خلال خريف العام المقبل، بعد سلسلة من الإجراءات والطقوس، بما في ذلك من سوف يدعون للمناسبة.

لكن الأميرة ماكو وبهذا الخيار سوف تفقد واحدة من امتيازات العائلة المالكة، وهي فرصتها في تولي عرش اليابان في المستقبل، وهذا يعني أنه بمجرد الزواج سوف تفقدها وضعها الأميري.

وقد أعرب جد ماكو البالغ من العمر 83 عاما، الإمبراطور أكيهيتو، عن رغبته في التنازل عن العرش، ومن المتوقع أن يحصل ذلك في أواخر عام 2018.

وسيقوم بخلافة الإمبراطور، ابنه الأكبر، ولي العهد ناروهيتو، ومن ثم الفرصة أمام أكيشينو، وهو الأخ الأصغر لناروهيتو، ومن ثم الشخص الوحيد المرشح للخلافة هو شقيق ماكو الصغير، كما أن أحفاد أكيهيتو الثلاثة الآخرين، هم من النساء.

شام تايمز

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