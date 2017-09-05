” قطر أرضي و تميم سيدي ” .. تصريح لمذيعة سعودية يثير جدلاً واسعاً بالسعودية ( فيديو )

أثار مقطع مصور لمذيعة سعودية تعمل في قناة “بي إن سبورتس” القطرية، جدلاً واسعاً، عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بعد أن قالت إن قطر أرضها، وأمير قطر سيدها.

وكان من أبرز ناشري المطقع المصور، حساب “موجز الأخبار” السعودي المعروف، عبر تويتر، والذي يتابعه حوالي 4 ملايين شخص، وعلق الحساب على الفيديو بالقول: “ابتسام الحبيل و عبر مقطع فيديو تتخلى عن وطنيتها و جنسيتها و تخلع بيعتها و تقول : قطر أرضي و تميم سيدي .. (من يبيع وطنه يبيع كل شيء)”.

وانتشر المقطع المصور على نحو واسع، وقوبل بكم كبير من التعليقات السعودية المنددة التي وصفت حبيل بالخيانة.

وعلقت المذيعة في قناة الجزيرة “خديجة بن قنة” على فيديو حبيل بالقول: “تحية للزميلة السعودية الرقيقة @ابتسام_الحبيل في #beinsports التي سعدت بتدريبها يوماً في إحدى دورات مركز #الجزيرة.. انتصرالانسان بداخلها للحق”.

وردت حبيل التي تسمي حسابها عبر تويتر باسم “ابتسام – نبض قطر” بالقول: “شرف لي هذه الكلمات من استاذه راقيه وتحترف المهنيه الاستاذه@Benguennak وان كتبتِ بشخصي هذه المفردات فانما تدل على معدنك الاصيل ايتها الاصيله”.

الجدير بالذكر أن الغالبية العظمى من الإعلاميين السعوديين والإماراتيين تخلوا عن وظائفهم في “بي إن سبورتس” جراء الخلاف الذي تطور لمقاطعة قطر من قبل دول الخليج.

شام تايمز

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