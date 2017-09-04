بالفيديو .. وفاة حاج و هو ساجد في مكة المكرمة

أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حاجاً وقد توفي في #مكة_المكرمة وهو ساجد.

وظهر في الفيديو الحاج وهو بملابس الإحرام ساجدا لله، فيما يقف حوله عدد من رجال الأمن حيث حاول أحدهم سكب الماء على رأس الحاج في محاولة لإفاقته، وفقا لتقارير محلية.

وعلّق عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي داعين للحاج بالرحمة، مشيرين إلى حُسن خاتمته إذ توفي بملابس الإحرام وهو ساجد لله في أطهر بقاع الأرض.

شام تايمز

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