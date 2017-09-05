بسبب ” ناموسة ” .. ” تويتر ” يعاقب شاب ياباني بتجميد حسابه للأبد !

حظر موقع التواصل الاجتماعي #تويتر أحد مستخدميه في #اليابان لإصداره تهديداً بالقتل ضد #ناموسة .

حدثت وقائع هذه القصة في 20 أغسطس/آب الماضي عندما لدغت ناموسة مستخدم الحساب @nemuismywife عدة مرات خلال مشاهدته التليفزيون.

وبعد نجاحه في قتل الناموسة غرد على تويتر قائلاً: ” لماذا تلدغينني فيما أحاول الاسترخاء ومشاهدة التليفزيون؟ موتي (في الواقع لقد مت بالفعل)”، وفق ما اورد موقع هافينغتون بوست بنسخته العربية، وأضاف صورة للناموسة بعد قتلها.

ولم يمر وقت طويل حتى تلقى رسالة من تويتر يبلغه فيها بتجميد حسابه وأنه لن يكون بوسعه تفعيله مجدداً.

فقام المستخدم بإنشاء حساب جديد هو @DaydreamMatcha لانتقاد قرار تويتر حيث غرد قائلاً: “تم تجميد حسابي السابق نهائياً بعد أن قلت أنني قتلت ناموسة. فهل يمثل ذلك انتهاكاً؟”.

شام تايمز

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