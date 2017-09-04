لماذا اعتنقت المغنية اللبنانية دوللي شاهين الإسلام ثم ارتدت عنه ؟

أوضحت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين موقفها الديني بطريقة غير مباشرة، إثر انتشار مستند موثق يثبت اعتناقها الإسلام.

وظهرت شاهين في بث مباشر مع متابعيها عبر تطبيق “سناب شات”، حيث بان الصليب في خلفية الكادر، لتبين أنها ما زالت تعتنق المسيحية فعلياً.

وكان الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا أخيراً مستنداً موثقاً من السفارة اللبنانية في القاهرة إلى أن دوللي جوزف أبو شاهين كانت مسيحية كاثوليكية وتحولت إلى الإسلام، وفق ما نشرت مجلة لها، وعرف أن سبب ذلك هو رغبتها بالحصول على الطلاق من زوجها رجل الأعمال اللبناني المسيحي سامي سليم.

ونقل الإعلامي المصري محمد الغيطي مقدم برنامج “صح النوم” الذي يبث على قناة “LTC “، عن مصادره الخاصة أن شاهين أشهرت إسلامها في مراسم أجريت داخل السفارة اللبنانية بالقاهرة قبل أيام، لأنها تستعد للزواج من رجل أعمال مصري مسلم، ولذلك قامت بإعلان إسلامها.

وفي سابقة مماثلة، يشار إلى أن الممثلة المصرية هالة صدقي كانت تحولت إلى الإسلام لتحصل على الطلاق من زوجها الأول ثم عادت للمسيحية بعد ذلك.

شام تايمز

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