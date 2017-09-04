ألمانيا : التدريب المهني .. نافذة اللاجئين للهروب من حياة الأكل و النوم و الجلوس فقط

تتزايد مع الوقت أعداد اللاجئين السوريين الذين يتخصصون في الفروع المهنية واليدوية، في ألمانيا.

السوري ميرو عبد العزيز (23 عاماً)، بدأ تدريباً مهنياً في النجارة لدى إحدى الورشات، في أوبرفيسر، التابعة لولاية هيسن.

راديو “هيت” الألماني قال، يوم الجمعة (1/9)، إن الشاب المنحدر من مدينة حلب بدأ تدريباً غير مأجور، تعلم فيه آلية العمل وفهم فيه إمكانياته، لافتة إلى أن حياته كلاجئ كانت مملة وتقتصر على الأكل والنوم والجلوس فقط، على حد تعبيره.

رب العمل أعرب عن سعادته بالشاب، وأكد على أنه وأمثاله يملكون الفرصة لتعويض النقص في الأيدي العاملة في تلك المجالات.

وتظهر الأرقام الإحصائية لدى نقابة المهن اليدوية في كاسل ازياد أعداد اللاجئين الذين ينخرطون في المهن الحرفية، حيث ارتفع العدد من 23 في عام 2016، إلى 108 في 2017.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes