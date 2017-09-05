تركيا : البرلمان يدرس تعديل قانون يسمح للحاصلين على الجنسية التركية بتسجيل زواجهم الثاني و الثالث

يبحث البرلمان التركي إحداث تغييرات في بعض مواد قانون الأحوال المدنية ليكون مناسباً للحاصلين على الجنسية التركية، ولديهم مشكلات في تسجيل الزوجة الثانية أو الثالثة.

وذكرت صحيفة “حرييت” التركية، الاثنين، بحسب ما ترجم عكس السير، أن “الحاصلين على الجنسية التركية بقرار من رئاسة مجلس الوزراء، من سوريين وغيرهم، يعانون من مشاكل في الحصول على سجلات رسمية لزواجهم الثاني والثالث، والذي يعتبر قانونياً في بلادهم، على عكس تركيا التي تمنع تعدد الزوجات.

ويرى مجلس البرلمان التركي، بحسب الصحيفة، أن الزوجة الثانية أو الثالثة، الحاصلات على الجنسية التركية، سيكن وأطفالهن ضحية إن لم يتم تحديث القانون، وبالتالي سيحرمون من حقهم في الميراث.

وسيركز التغيير على المادة السابعة من القانون 5490، ليتمكن من خلاله الحاصلون على الجنسية التركية، تسجيل حقوق الحضانة والولاية المتعلقة بالزواج الثاني والثالث، لدى السجلات الرسمية للأسرة، إلا أنه سيبقى “تسجيلاً إلكترونياً فقط”.

ستحدد وزارة الداخلية التركية معايير جديدة للراغبين بالحصول على الجنسية، (AksAlser.com) إذ تم تغيير معيار “النظام العام” ليصبح “النظام العام والأخلاق العامة”، بهدف منع الأجانب الذين قاموا بأعمال منافية للأخلاق العامة من الحصول على الجنسية.

وختمت الصحيفة بالقول، إن هذه الفجوات القانونية ليست مرتبطة بالعرب أو المسلمين فقط، بل تشمل أيضاً مواطنين أوروبيين ممن تسمح قوانين بلادهم بزواج المثليين، وغير ذلك من التناقضات في الحقوق المكتسبة.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes