تركيا : الشرطة تلقي القبض على ستيني سوري ضبطته كاميرات مراقبة و هو يتحرش بطفلة سورية

ضبطت كاميرات مراقبة رجلاً سورياً تحرش جنسياً بطفلة سورية، في مدينة بورصة التركية، لتقوم الشرطة بإلقاء القبض عليه.

وسائل إعلام تركية محلية قالت، يوم الثلاثاء الماضي (29/8)، إن كاميرات مراقبة في متجر بمنطقة “يلدريم – شارع فيشنه” بمدينة بورصة، رصدت قيام ستيني سوري (لم تذكر اسمه) بالتحرش جنسياً بطفلة سورية (5/6) سنوات.

وأضاف موقع “بورصادا بوغون” التركي، أن مواطنين شاهدوا ما حصل في المتجر، (AksAlser.com) فقاموا بالاتصال بالشرطة التي قدمت وفحصت كاميرات المراقبة وظهرت فيها حادثة التحرش بوضوح.

وألقت الشرطة القبض على السوري، وتم سجنه تمهيداً لمحاكمته.

شام تايمز

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