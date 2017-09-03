الشرطة البريطانية تحتجز واين روني بسبب القيادة مخموراً

أوقف المهاجم الجديد – القديم لإيفرتون وقائد #المنتخب_الإنكليزي السابق #واين_روني بشبهة القيادة تحت تأثير #الكحول ، بحسب ما أعلنت شرطة شيشير امس الجمعة.

وذكرت الشرطة في بيان أنه: “تم توقيف الرجل بعد الساعة الثانية صباحا بقليل، امس الجمعة 1 سبتمبر، بعدما أوقفت الشرطة سيارة من نوع فولكسفاغن بيتل سوداء اللون على طريق الترينشام، ويلمسلو”.

وتابع: “وجهت لواين روني، 31 عاما، من كولار هاوس درايف، برستبوري، تهمة القيادة وهو متجاوز للحد المسموح به”.

وأشار البيان إلى إطلاق سراح روني بكفالة مالية وعليه المثول أمام محكمة ستوكبورت في 18 سبتمبر.

وسبق لهيئة الإذاعة البريطانية الكشف أن الشرطة أوقفت روني الذي أعلن الأسبوع الماضي اعتزاله دوليا، بالقرب من منزله في شيشير، شمال غربي إنكلترا، مساء الخميس.

وعاد المهاجم البالغ 31 عاما إلى فريقه السابق إيفرتون هذا الصيف بعدما تركه في 2004 للدفاع عن ألوان مانشستر يونايتد، وهو وجد طريقه إلى الشباك في المباراتين الأوليين له في الدوري الممتاز لهذا الموسم.

ونشرت صورة الخميس لأفضل هداف في تاريخ المنتخب الإنكليزي (53 هدفا في 119 مباراة) على موقع إنستغرام وهو بصحبة لاعب الكريكيت جاك ماكلفر في إحدى الحانات.

ونشر ماكلفر الصورة في صفحته حوالي الساعة العاشرة مساء.

( AFP )

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes