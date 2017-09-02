كيم كاردشيان: ابنتي تستطيع ان تحكم أفضل من ترامب .. ولا أشعر بالآمان بمنزلي

انتقدت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية، كيم كاردشيان، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلة أن ابنتها تستطيع حكم البلاد أفضل منه.

وقالت كاردشيان في لقاء أجرته مع قناة (إي) الأمريكية، “دوما ما أكون حذرة في الحديث عن القضايا السياسية، لأن الكثير من الكلام يؤخذ في سياق خاطئ، وأود بصورة كبيرة أن أكون محترمة وألا أضر مشاعر أحد”.

وأضافت “لكني لست من محبي ترامب، رغم أنه التقى بزوجي (كاني ويست) في نيويورك العام الماضي بعد فوزه في الانتخابات، واعتقد أن أي شخص يمكنه أن يحكم الولايات المتحدة أفضل منه، حتى أن ابنتي (نورث ويست) يمكنها أن تحكم أمريكا أفضل منه”.

ونوهت “أي شخص يمكنه أن يحكم الولايات المتحدة أفضل من ترامب، حتى أن ابنتي الصغيرة قادرة على حكم أمريكا أفضل منه”.

وتابعت “لقد عملنا جميعنا بجد، ولدينا الكثير من الأشياء التي تجعلنا فخورين ببلادنا، ولكن أن يأتي شخص ويعيدنا حرفيا إلى الوراء، فهذا هو الأمر الأكثر إحباطا”.

وأشارت في نهاية كلامها إلى أنها كانت تشعر دوما بالأمان في منزلها، لكن هذا الشعور اختلف منذ استلم ترامب الرئاسة.

وسبق وانتقدت كاردشيان قرار ترامب المتعلق بوقف استقبال اللاجئين من الدول ذات الغالبية الإسلامية.

ويتعرض الرئيس الامريكي دونالد ترامب للكثير من السخرية والانتقاد من قبل المشاهير، حيث يشكل مادة دسمة للبرامج الامريكية.

وهاجم مغني الراب الأمريكي الشهير إيمينم، منذ أيام، الرئيس ترامب، بألفاظ نابية، أثناء حفل أقيم في بريطانيا في إطار مهرجان مدينة ريدينغ بمقاطعة بيركشير، كما سخر الممثل الأمريكي جوني ديب، من ترامب، خلال خطاب بمهرجان “غلاستونبري للموسيقى”.

شام تايمز

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