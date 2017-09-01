فرنسا تستعيد الصدارة بسحق هولندا في تصفيات المونديال

استعادت فرنسا صدارة المجموعة الأولى بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا بفوز كاسح برباعية نظيفة على المنتخب الهولندي مساء الخميس في الجولة السابعة.

أحرز مهاجم أتلتيكو مدريد انطوان جريزمان الهدف الأول لمنتخب الديوك في الدقيقة 14 بعد تبادل للكرة مع أوليفر جيرو على خط المنطقة لينهي الكرة بشكل جميل في الشباك من بين أقدام الحارس ياسبر سيليسين.

وفي الشوط الثاني قابل الجناح توماس ليمار كرة مرتدة من المنطقة بتسديدة قوية بيسراه من لمسة واحدة داخل الشباك الهولندية ليؤمن نقاط المباراة الثلاث للمنتخب الفرنسي.

وهز ليمار الشباك مجددا في الدقيقة 88 بعدما حول كرة غريزمان إلى داخل الشباك بسهولة اثر هجمة مرتدة.

واحتفل المهاجم الشاب كليان مبابي بالانتقال لباريس سان جيرمان بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 90 بعد تبادل رائع للكرة مع دجبريل سيديبي.

وفي حين تراجعت هولندا بعد هذه الخسارة إلى المركز الرابع بعشر نقاط رفعت فرنسا رصيدها إلى 16 نقطة لتنفرد بالصدارة بعد خسارة المنتخب السويدي أمام نظيره البلغاري 3-2.

افتتح ستانيسلاس مانوليف التسجيل للمنتخب البلغاري بعد 12 دقيقة وكاد الضيوف أن يعادلوا النتيجة بعدها بأربع دقائق لولا إضاعة ايميل فورسبيرج ركلة جزاء.

وجاء هدف التعادل في الدقيقة 29 عبر مايكل لوستيج ولكن فرحة السويديين لم تدم كثيرا بعد تقدم أصحاب الارض مرة أخرى في الدقيقة 33 بهدف لجيورجي كوستادينوف.

واستمرت الاثارة في الشوط الاول بتعادل المنتخب السويدي قبل دقيقة من نهايته عبر ماركوس بيرج.

وحسم المنتخب البلغاري الفوز في الدقيقة 79 بهدف إفايلو شوشيف ليصعد للمركز الثالث بـ12 نقطة خلف السويد الثانية ولها 13 نقطة.

وحقق منتخب لوكسمبورج المتذيل أول فوز له في التصفيات (1-0) على حساب بيلاروسيا ليرفع رصيده إلى أربع نقاط في مقابل خمس نقاط لبيلاروسيا قبل الأخيرة.

ديشامب: مباراة هولندا كانت مغامرة مثيرة

أثنى ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، على لاعبيه كثيرًا، بعد الفوز العريض على هولندا (4-0)، مساء اليوم الخميس، في الجولة السابعة من مباريات المجموعة الأولى، لحساب تصفيات كأس العالم 2018.

وصرح ديشامب، عقب اللقاء، لقناة (تي في 1) الفرنسية، قائلًا: “كانت مباراة رائعة، ومغامرة مثيرة، لأن هولندا كانت لديها فرصة لإحراز هدف مؤكد، من رأسية لروبن”.

وأضاف: “لقد أكمل المنتخب الهولندي اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد ستروتمان، إلا أننا نجحنا في تنفيذ مهام عديدة بدقة كبيرة، ومجهود جماعي رائع”.

وتابع المدرب: “تتبقى 3 مباريات بتسع نقاط، لكننا نركز في مشوارنا فقط دون الالتفات للآخرين، وبالتأكيد خسارة السويد أمام بلغاريا (2-3) نتيجة جيدة لنا”.

ويتصدر منتخب فرنسا جدول ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة، وخلفه السويد بـ13 نقطة، ثم بلغاريا 12 نقطة، وهولندا 10 نقاط، وبيلاروسيا 5 نقاط، وأخيرًا لوكسمبورج 4 نقاط.

كووورة

شام تايمز

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