مبابي يحقق حلمه وينضم رسميًا لباريس سان جيرمان

أعلن باريس سان جيرمان اليوم الخميس، تعاقده مع الفرنسي كيليان مبابي، قادمًا من موناكو، في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

وقال باريس في بيان رسمي، إنَّه تعاقد مع كيليان مبابي، وسينضم للنادي على سبيل الإعارة للموسم المقبل، مع خيار الشراء في نهاية الموسم المقبل، وبعقد يمتد إلى 2022.

وأشار البيان إلى أنَّ “مبابي يعتبر من أعظم الآمال الفرنسية المستقبلية، وشارك مع الديوك لأول مرة في 25 مارس/آذار الماضي، أمام لوكسمبورج”.

ولعب مبابي، لموناكو 60 مباراة رسمية، سجَّل فيها مع الفريق 27 هدفًا، وقدَّم 16 تمريرة حاسمة، وظهر للمرة الأولى مع موناكو في 2 سبتمبر/أيلول من 2015، أمام فريق كان.

وقال مبابي، بعد توقعيه للعقد: “فخور جدًا أن أنضم لباريس. بالنسبة لأي شاب فإنَّ الانضمام لسان جيرمان، هو حلم.. أنا معجب جدًا بطموح الفريق، وهو أحد أكثر الأندية طموحًا بأوروبا”.

ولم يذكر النادي الباريسي، قيمة الصفقة، لكن حسب أبرز التقارير الصحفية في فرنسا مثل “ليكيب”، فإنَّ سان جيرمان، سيدفع حوالي 180 مليون يورو، لضمه بعد انتهاء الإعارة.

كان باريس سان جيرمان يحاول بشتى الطرق إيجاد حل لضم مبابي بطريقة قانونية؛ لتجنب مخالفة قوانين اللعب المالي النظيف، خاصة بعد ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا من برشلونة مقابل 222 مليون يورو.

كووورة

شام تايمز

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