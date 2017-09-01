ألمانيا : ميركل تعلن عن موعد نظرها بمسألة لم الشمل للاجئين أصحاب الحماية الثانوية

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنها لا تعتزم اتخاذ أي قرار بشأن مسألة لم الشمل للاجئين خلال العام الحالي.

وفي ردها على سؤال حول ما إذا كان من الممكن تمديد الحظر الساري حتى آذار/مارس 2018، على لم شمل الأسرة بالنسبة للاجئين أصحاب صفة الحماية المحدودة، أجابت ميركل بقولها إنها “ستنظر في هذا الأمر في مطلع العام المقبل”.

وأضافت ميركل أن الشخص الحائز على صفة حماية كاملة، يمكنه الآن أن يستقدم والديه وأطفاله” ويجب أن نطبق ذلك أولا”.

وتابعت ميركل أن النقاش حول حقوق الناس أصحاب “الحماية الثانوية”، لن يتم إجراؤه قبل مطلع 2018.

يذكر أن الحكومة الألمانية كانت قد علقت لم الشمل لعائلات هذه المجموعة لمدة عامين لتفادي إثقال كاهل البلديات مجددا في رعاية اللاجئين.

وكان نواب عن الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري اقترحوا الاستمرار في حظر لم الشمل لعائلات هذه المجموعة لما بعد الثامن عشر من آذار/مارس المقبل، باستثناء أقارب اللاجئين السوريين الذين لا يزالون موجودين في سوريا.

(DPA)

شام تايمز

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