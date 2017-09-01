داعية سعودي : المرأة صلاحيتها محدودة و يجب تجديدها !

تداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة للداعية السعودي ماجد_الفهد ، إمام جامع أبو بكر الصديق في المدينة المنورة، وأستاذ الفقه في الجامعة الإسلامية قال فيها: “إن المرأة لها مدة صلاحية تنتهي عكس الرجل.

وقال الداعية السعودي في تدوينته: “الحمد لله أنني أكملت ديني بأربع من 20 سنة، وأفكر بالتجديد إن شاء الله، والمرأة صلاحيتها تنتهي عكس الرجل”.

واستهجن مغردون كلام الداعية السعودي، وقال أحد المتابعين: “تبًا لكم، جعلتم من ديننا أضحوكة، وتريدون حصره في الجنس فقط”، وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز، وقال عدد كبير من النشطاء والمتابعين إن في كلام الداعية “فهد” تطاولاً على المرأة، وإساءة لحقها.

وعلّق محمود طاهر متهكمًا على تغريدة الداعية “فهد” قائلاً: ” فخامتك بحاجة إلى مضاجعة فكرية؟”.

وقالت إحدى الناشطات وتدعى هتان الفيصل: “الزوجة هي نصفك الثاني، فكيف تجعل من نصفك ربعاً ؟”.

في المقابل قال معاذ الحربي:”دعواتك يا شيخ بالزوجة الصالحة الجميلة، يمكن أن تكون مستجاب الدعاء، لا عدمناك”.

شام تايمز

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