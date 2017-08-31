إقبال خجول على مستلزمات العيد والناس يفكرون «بالمكدوس» ومستلزمات المدارس .. وزير التموين: لا ارتفاع على أسعار الخضراوات والسلع في العيد

قال وزير التموين عبد اللـه الغربي: إن الأسعار خلال أيام عيد الأضحى المبارك ستكون مستقرة ولن يكون هناك ارتفاع بأي مواد من السلع والخضراوات، مضيفاً:

إن إقبال الناس على الأسواق للتحضير للعيد عادية وإنهم حالياً يفكرون في المكدوس ومستلزمات المدارس.

وفي تصريح خاص أكد الغربي أن هناك انخفاضاً في أسعار الخضراوات والفواكه في العام الحالي.

وأعلن الغربي أن هناك توجيهاً من رئيس مجلس الوزراء بشراء الخضراوات والفواكه من الفلاحين بأسعار استرشادية أي مباشرة منهم لكيلا يكون هناك ارتفاع في أسعارها في السوق إضافة إلى تخفيف الأعباء عن الفلاحين.

وأوضح الغربي أن كيلو البندورة حالياً يباع بنحو 35 ليرة وفي درعا 15 ليرة بينما كيلو البطاطا يباع حالياً بنحو 65 ليرة بينما كلفتها 120 ليرة ما يدل على أن الأسعار في العام الحالي انخفضت كثيراً عن السنوات السابقة.

وبيّن الغربي أن هناك بعض المواد يدخل فيها عامل التصدير وذلك أن بعضها يغلف في علب مستوردة، مضيفاً: حينما نقول: إن هناك ارتفاعاً في الأسعار يجب أن ندرك أن هناك مواد مستوردة بسعر صرف الدولار دخلت في الإنتاج.

وأكد الغربي أن عجلة الإنتاج في سورية بدأت مشيراً إلى أن معامل حلب بدأت بالإقلاع ومن ثم المنافسة بين هذه المعامل والموجودة في دمشق بدأت.

وأضاف الغربي: إن هذه المنافسة ستؤدي إلى انخفاض الأسعار وانتظار المارد الاقتصادي السوري بعد سبع سنوات من الحرب على سورية.

وتطرق الغربي إلى مستلزمات الطلاب مع اقتراب العام الدراسي الجديد.

مؤكداً أنه تم تصنيع الدفاتر المدرسية في الوزارة وتباع بأسعار رخيصة حتى إن بدلات المدارس يتم بيعها حالياً بألفي ليرة.

واعتبر الغربي أن هذه الخطوة ساهمت من الخروج من دوائر المبازرة باعتبار أن الوزارة هي التي بدأت بالتصنيع والبيع موضحاً أنه بعد العيد سيتم التخطيط للعام الدراسي القادم بعد إنجاز مشروع العام الدراسي الجديد.

وأضاف الغربي: إننا هذا العام تدخلنا بأسعار الألبسة المدرسية بقوة وبربع أسعار السوق مشيراً إلى أن العام الماضي لم تستطع الوزارة التدخل ومن ثم كانت الأسعار مرتفعة.

ولفت الغربي إلى أنه تم استثمار المطبعة الخاصة بالوزارة لطباعة الدفاتر التي ستباع بأسعار مناسبة للمواطنين مؤكداً أنه تم بيع 250 ألف دفتر في المعرض.

الوطن

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes