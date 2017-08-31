رونالدو يحرج أفضل لاعبة في أوروبا بسؤال مفاجئ أمام الكاميرات

شهد المؤتمر الصحفي الذي أعقب حفل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “ #يويفا ” لتكريم الأفضل في القارة، موقفاً طريفاً بين البرتغالي #كريستيانو_رونالدو ، الحائز على جائزة أفضل لاعب في #أوروبا ، والهولندية ليكي مارتينيز، الفائزة بجائزة أفضل لاعبة في القارة العجوز.

ووجه أحد الصحفيين سؤالاً لمارتينيز عن اللاعب المفضل لديها في بداية مسيرتها الكروية، فأجابت أنها كانت تحب البرازيلي رونالدينيو، ليفاجئها رونالدو بسؤال: لست أنا؟، ما جعلها ترتبك وتضحك وتشعر بالحرج أمام الصحفيين.

لكن ليكي ردت على مزاح رونالدو بأنها كانت تحب رونالدينيو عندما كانت صغيرة، لكنها الآن معجبة برونالدو وميسي.

شام تايمز

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