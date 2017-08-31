صحيفة : إحباط محاولة سجين سوري الانتحار شنقاً بالكويت

قالت صحيفة الأنباء الكويتية، الأربعاء، إن سجيناً سورياً في السجن المركزي، حاول إنهاء حياته شنقاً.

وذكرت الصحيفة أن الوافد السوري “م . م . س” الذي يقضي فترة عقوبة في السجن، استخدم ملابسه الداخلية، محاولاً شنق نفسه.

ونقلت عن مصدر أمني قوله إن “رئيس قسم الرعاية الصحية والاجتماعية في السجن المركزي وهو برتبة نقيب رفع تقريراً الى مخفر الصليبية طلب فيه تسجيل قضية شروع في الانتحار”.

وجاء في التقرير أيضاً أن “رجال الأمن وزملاء النزيل سيطروا عليه قبل أن ينتحر”.

شام تايمز

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