منظمة الأغذية تحول حدائق المدارس في سوريا لحقول يزرعها الطلاب ( فيديو )

تحولت حدائق العديد من المدارس في مختلف أنحاء سورية إلى حقول تزرع فيها الخضراوات للأطفال الذين تضرر غداؤهم جراء الحرب.

ويجد الطلاب بهذه الفكرة فرصة لممارسة الزراعة ثم التلذذ بالمحصول الذي يشمل الباذنجان والخس والفلفل والكرنب والخيار.

منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التي ترعى المبادرة أعلنت أن 3400 تلميذ سيستفيدون من تلك الخضروات لدى استئناف الدراسة الأسبوع المقبل.

ويأتي هذا الأمر ضمن “البرنامج التعليمي الخاص بالغذاء والتغذية والذي يستخدم الحدائق المدرسية لتعليم الطلاب أهمية استهلاك الخضار والفواكه في إطار نظام غذائي متوازن وصحي” حسب المنظمة.

وقال آدم ياو ممثل المنظمة التابعة للأمم المتحدة بالإنابة في سورية “إن الأزمة المستمرة تترك تأثيرات مدمرة على صحة وتغذية جيل كامل من الأطفال”، مضيفا أنه من خلال حدائق المدارس يتعلم الأطفال الآن مفاهيم أساسية متعلقة بالغذاء والتغذية ويحصلون في الوقت ذاته على الفاكهة والخضروات الطازجة.

وذكرت المنظمة أنها دربت 300 مدرس في 17 مدرسة في مناطق بينها المحافظات الأكثر تضررا من النزاع مثل حلب وحماة وحمص وإدلب وريف دمشق.

والمبادرة جزء من برنامج أوسع تبلغ كلفته ستة ملايين ونصف المليون دولار ويموله الاتحاد الأوروبي بهدف تعزيز الأمن الغذائي في سورية.

(FAO)

شام تايمز

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