إيمري: سان جيرمان على خطى ريال مدريد وبرشلونة

قال المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، الإسباني أوناي إيمري إن فريقه ينقصه “أشياء صغيرة” ليفوز بالمواعيد الكبرى، مذكرا بأن “ريال مدريد وبرشلونة مرا بمثل هذا الموقف منذ 15 عاما”.

وقال إيمري في مقابلة نشرتها مجلة (سو فوت) “باريس سان جيرمان فريق يفوز دائما، لكن تنقصه أشياء صغيرة في المواعيد الكبرى، هي تفاصيل يجب العمل عليها مع اللاعبين أصحاب الخبرة والعمل الذهني”.

وصرح المدرب “فاز برشلونة وريال مدريد في السنوات الأخيرة بدوري الأبطال أكثر من مرة، هذا لم يكن يحدث منذ 10 أو 15 عاما”.

وأضاف “الفوز يحتاج لعملية تعلم، باريس سان جيرمان في نفس وضع الريال والبارسا منذ 15 عاما”.

وأشار المدرب الباسكي أيضا إلى أن تغيير المدير الرياضي من باتريك كلويفرت إلى البرتغالي إنريكي أنتيرو كان بمقترح منه.

وصرح إيمري “قلت للرئيس، اذا اخترت العمل معي، فيجب أن تنصت لي وتغير بعض الأشياء مع المدير الرياضي. نحن الآن على نفس الموجة”.

كووورة

شام تايمز

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