صاروخ خليل يقود الإمارات لقلب الطاولة على السعودية

قلب المنتخب الإماراتي الطاولة على ضيفه السعودي وحول تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة 2-1، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب “هزاع بن زايد” في الجولة التاسعة وقبل الأخيرة للمجموعة الثانية بتصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى مونديال كأس العالم “روسيا 2018”.

تقدم المنتخب السعودي بهدف نواف العابد في الدقيقة 20 من ضربة جزاء وتعادل المنتخب الإماراتي بهدف سجله علي مبخوت في الدقيقة 22 وأحرز أحمد خليل هدفًا صاروخيًا بتصويبة قوية في الدقيقة 60.

ورفع المنتخب الإماراتي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع وتجمد رصيد المنتخب السعودي عند 16 نقطة في المركز الثاني قبل جولة واحدة من نهاية تصفيات المونديال.

البداية مبشرة

البداية كانت جيدة ومبشرة من الفريقين خاصة أن الأبيض الإماراتي بادر الهجوم ووجه مبخوت تسديدة ضعيفة في يد الحارس عبد الله المعيوف ومن قبلها كرة عرضية أبعدها الدفاع السعودي.

ولم يكن الأخضر أقل نشاطًا وحماسًا، فرفاق تيسير الجاسم حاولوا السيطرة على وسط الملعب وأضاع السهلاوي فرصة بتسديدة قوية أبعدها الحارس خالد عيسى.

وفي الدقيقة 20، حصل نواف العابد لاعب وسط المنتخب السعودي على ضربة جزاء، ليسددها بنفسه ويحرز هدف التقدم للأخضر.

لم يتأخر المنتخب الإماراتي في الرد فتعادل المهاجم المتميز علي مبخوت من كرة عرضية تسلمها في منطقة الجزاء وسددها بقوة في شباك الحارس المعيوف في الدقيقة 22.

هدأ الإيقاع بعض الشيء مع محاولة إماراتية جديدة لمبخوت وفرصة قريبة للسهلاوي ضاعت على السعودية بجوار القائم، ووجه خليل تمريرة عرضية خطيرة للأبيض أبعدها الدفاع السعودي ببراعة.

وواصل السهلاوي إهدار الفرص بعدما تسلم الكرة في منطقة الجزاء ولكن دفاع الإمارات أنقذ الموقف ثم التقط الحارس خالد عيسى كرة عرضية سعودية مع سيطرة خضراء على الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول.

صاروخ خليل الحاسم

بدأ الشوط الثاني بسجال هجومي من المنتخبين مع محاولات سعودية أكثر جدية وفرصة قريبة للأخضر بعدما ردت العارضة ضربة رأس من المنتخب السعودي من أسامة هوساوي في الدقيقة 52.

ظلت المحاولات السعودية قائمة ولكن الهجمات الإماراتية المعاكسة بها بوادر الخطورة بتحرك من مبخوت قبل أن يسجل أحمد خليل مهاجم الإمارات هدفًا ثانيًا للأبيض في الدقيقة 60 بعدما تسلم الكرة ووجه تسديدة صاروخية سكنت شباك المعيوف.

أشرك منتخب الإمارات أول تغييراته بنزول سالم الصالح بدلاً من المهاجم علي مبخوت في الدقيقة 62، لتعزيز القدرات الدفاعية للأبيض، وحاول المنتخب السعودي تجاوز صدمة الهدف الإماراتي وأشرك المدرب الهولندي فان مارفيك تغييرًا في الدقيقة 67 بنزول فهد المولد بدلاً من نواف العابد.

ودفع مدرب المنتخب السعودي في الدقيقة 71 بسالم الدوسري بدلاً من يحيى الشهري الذي تراجع بدنيًا بشكل واضح بينما دفع المنتخب الإماراتي باللاعب محمد عبد الرحمن على حساب أحمد برمان.

وواصل المنتخب السعودي كراته العرضية كما أن عبد الرحمن رد بكرة عرضية للإمارات مرت دون خطورة وأشرك المنتخب الإماراتي آخر أوراقه في الدقيقة 77 بنزول حبيب الفردان بدلاً من إسماعيل مطر.

كفاح الإمارات

المنتخب الإماراتي لعب بكفاح في الدقائق العشر الأخيرة واستهلك الحارس خالد عيسى بعض الوقت ثم أبعد عيسى كرة عرضية خطيرة مع حصار سعودي هجومي وشارك ناصر الشمراني على حساب عبد الملك الخيبري في الدقيقة 81.

ووجه خليل تسديدة قوية في الدقيقة 87 ورد الشمراني بتصويبة فوق العارضة ونال طارق أحمد لاعب وسط الإمارات إنذارًا للخشونة ثم حصل مدافع الإمارات محمود خميس على الإنذار الثاني ليغادر الملعب بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 90+2.

واستمرت المحاولات السعودية ولكن دون خطورة حقيقية لينتهي اللقاء بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف.

كووورة

شام تايمز

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