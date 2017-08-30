قطار النزهة إلى الزبداني مجاناً طوال فترة العيد

كشف المدير العام لمؤسسة الخط الحديدي الحجازي حسنين علي في تصريح خاص أنه وبعد انقطاع دام سبع سنوات وتخريب ممنهج لسكة القطار يعود اليوم قطار الزبداني إلى العمل بين دمشق والزبداني من خلال رحلة للنزهة خلال المرحلة الأولى يمكن أن تستمر بشكل دائم خلال الأيام العادية إذا كانت هناك أعداد تحقق الجدوى الاقتصادية.

وأضاف علي: إنه اعتباراً من صباح اليوم الأربعاء وفي الساعة العاشرة صباحا تتوجه الرحلة الأولى لقطار النزهة من ساحة الأمويين إلى مدينة الزبداني في خطوة رمزية لتأكيد عودة الأمن والأمان إلى هذه المنطقة السياحية التي عانت خلال السنوات الماضية من اختطافها من المجموعات الإرهابية.

وأوضح علي أن كوادر المؤسسة استطاعت خلال فترة قياسية لم تتجاوز شهراً واحداً من إجراء الصيانة وإعادة تأهيل أكثر من 36 كم من السكة الحديدية الواصلة إلى الزبداني منها 6 كم مدمرة بشكل كامل، وذلك في ظروف صعبة نتيجة عدم توافر مستلزمات الصيانة من المواد والحالة الفنية للسكة والعربات التي وصل عمرها إلى أكثر من 100 عام.

وأكد علي أن مواعيد الرحلات خلال فترة العيد ستكون الساعة العاشرة صباحا من ساحة الأمويين وبمعدل رحلة واحدة ويمكن أن تستمر هذه الرحلات بعد فترة العيد خلال أيام العطل الرسمية والأعياد وبمعدل رحلة واحدة، وفي حال كانت هناك جدوى اقتصادية يمكن أن يتم تسيير رحلة يوميا بشكل دائم ويتم تسيير 4 عربات تتسع لحوالي 120 راكباً.

وعن أسعار التذاكر أوضح المدير العام أنه يمكن أن تكون مجانية خلال فترة العيد أما بعد العيد فإن سعر البطاقة مبدئيا 500 ليرة وبالنسبة للأطفال والطلاب والعسكريين 250 ليرة.

وأكد علي أنه تمت تجربة الخط خلال الأيام الماضية وكان الإقبال كبيراً من المواطنين وهناك ارتياح كبير جداً لعودة قطار النزهة إلى الزبداني وهذا ما كان واضحاً خلال التفاف المواطنين حول الطريق في جميع المناطق التي يعبرها القطار وكذلك في مدينة الزبداني.

الوطن

شام تايمز

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