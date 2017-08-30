في تركيا .. امرأة تذهب لحضور حفل خطوبة جارتها و تسرق ” ذهبها ” بطريقة غريبة !

في حادثة غريبة، ألقت الشرطة التركية القبض على سيدة تركية قامت بسرقة مصاغ ذهبي و أموال من جارة سابقة لها بعد أن تلقّت دعوة منها لحضور حفل خطوبتها في أحد أحياء مدينة #بورصة شمال تركيا.

ووفق وكالة إخلاص التركية للأنباء، فقد وصلت السيدة ي.ش البالغة من العمر 45 عاماً لحي مصطفى كمال باشا في ولاية بورصة؛ لحضور حفل خطوبة جارتها السابقة ب.ا (28 عاماً) بعد دعوة تلقتها من عائلتها.

وفور وصولها للحفل قامت السيدة ي.ش بسرقة القطع الذهبية التي قدّمها الحاضرون كهدية لجارتها السابقة في حفل خطوبتها بالإضافة لمبلغ كبير من المال وجدته في المنزل، وفق ما نقل موقع هافينغتون بوست بنسخته العربية، ولجأت السارقة لشركة نقل محلية لإخفاء المسروقات، حيث وضعتها بطرد عادي وأرسلتها لمنزلها الكائن في مدينة كوجالي بالقرب من إسطنبول.

واستدعت الشرطة السارقة بعد بلاغ تقدمت به الضحية، لكنها عادت وأطلقت سراحها لعدم توفر الأدلة الكافية حول ضلوعها في الحادث ووضعتها تحت المراقبة لتتمكن بعد ذلك من القبض عليها متلبسة أثناء استلامها للطرد الذي يحتوي على المسروقات.

وحوّلت الشرطة المتهمة للمحكمة وأعادت المسروقات لأصحابها.

شام تايمز

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