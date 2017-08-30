“ علبة عصير ” تكلف كويتياً 10 آلاف دينار و تحيله للقضاء !

لم يتوقع شاب كويتي أن رميه علبة عصير كلفته مئة فلس فقط بعد شربها، سيكلفه ثمنا باهظا.

وكان الشاب قرر شرب علبة عصير، ثم قام برميها بالقرب من أحد الشواطئ، ليفاجأ باستدعائه لاحقا من قبل الأمن، وفوجئ الشاب بأن شرطة البيئة قامت برفع قضية عليه، إذ ورد في البلاغ المقدم ضده أنه أقدم قبل عدة شهور على رمي علبة عصير فارغة على الشاطئ، ملحقا أضرارا جسيمة بالبيئة.

وأقر الشاب بقيامه بإلقاء علبة عصير قبل عدة أشهر وأنه أثناء ذلك استوقفه عنصران من شرطة البيئة لحظة رميه لها، وسجلا له مخالفة، لكنه لم يتخيل أن تتجاوز المخالفة آلاف الدنانير، وبحسب صحيفة الراي الكويتية، فإن الشاب كاد يفقد وعيه لحظة أبلغته الشرطة أن غرامته تصل إلى 10 آلاف دينار.

وقال الشاب، إنه لم يتخيل أن تتحول علبة عصير قيمتها بضعة فلسات إلى مبلغ يصل إلى 10 آلاف دينار، فيما ينتظر إحالته للقضاء للنظر في قضيته بعد الإفراج عنه بكفالة.

شام تايمز

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