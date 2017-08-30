صحيفة ألمانية تكشف عن عدد السوريين الذين سيسمح لهم بلم شمل أسرهم عام 2018

قالت صحيفة ألمانية إن عدد تأشيرات لم شمل الأسر الصادر من ألمانيا آخذ بالارتفاع بشكل كبير.

وأضافت صحيفة “بيلد”، أمس الاثنين إنه ومنذ كانون الثاني 2015، وحتى نهاية حزيران 2017، تم منح حوالي 230 ألف تأشيرة ضمن إطار لم الشمل.

وبحسب الصحيفة فقد منح حوالي 70 ألفاً تأشيرة في 2015، و100 ألف تأشيرة في 2016، فيما حصل حوالي 60 ألفاً على تأشيرة خلال النصف الأول من 2017.

وأوضحت الصحيفة أن نسبة كبيرة من التأشيرات صدرت للسوريين والعراقيين، حيث حصلوا منذ كانون الثاني 2015 على نحو 102 ألف تصريح لدخول ألمانيا، وصدر لهم 24 ألف تأشيرة خلال 2015، و48 ألفاً في 2016، وحوالي 30 ألفاً خلال النصف الأول من العام الحالي.

وقالت الصحيفة إن الحكومة الفيدرالية تتوقع زيادة حادة في طلبات لم الشمل، وخاصة من قبل السوريين.

وأشارت إلى أنها حصلت على معلومات مفادها أن “قرارات اللجوء في عامي 2015 و 2016 من المتوقع أن تمكن حوالي 267500 سوري من جلب أسرهم إلى ألمانيا”.

وأوضحت أنه في عام 2018 وحده سوف يسمح لـ 390 ألف سوري بجلب عائلاتهم إلى ألمانيا ضمن إطار لم شمل الأسرة.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes