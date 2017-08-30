بداخلها ذهب و ألماس و آلاف اليوروهات .. لصان يسرقان حقيبة سائح سعودي في ألمانيا

تعرض سائح سعودي يبلغ من العمر 65 عاماً، لسرقة حقيبته قبل وقت قصير من مغادرة القطار السريع، في مدينة فرانكفورت، بألمانيا.

وتقدر قيمة محتويات الحقيبة بـ 34 ألف يورو.

وقالت صحيفة “بيلد” الألمانية، أمس الإثنين، إن أحد السارقين قام بإلهاء السائح، قبل أن يتمكن الآخر من سرقة الحقيبة، ولم يلاحظ الضحية السرقة إلا عندما غادر الجناة القطار.

وكانت الحقيبة تحتوي على 6 آلاف يورو نقداً، وسلسلتان من الذهب والألماس، وساعة يد رولكس، وتقدر قيمة هذه المجوهرات بـ 25 ألف يورو، بالإضافة لكمبيوتر محمول، وبطاقات ائتمان، ووثائق شخصية.

ولم تتمكن الشرطة من القبض على اللصين بعد .

شام تايمز

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